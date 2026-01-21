Viac než polovica Kyjeva je po ruských útokoch stále bez prúdu. Ľudia mrznú, Nemecko to označilo za vojnový zločin

Približne 4 000 budov v ukrajinskej metropole Kyjev je aktuálne bez kúrenia a viac než polovica hlavného mesta je po tohtotýždňových útokoch Ruska bez dodávok elektriny, uviedol v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„K dnešnému ránu je v Kyjeve stále približne 4 000 budov bez kúrenia a takmer 60 % hlavného mesta je bez elektriny,“ povedal Zelenskyj. Zároveň dodal, že situácia zostáva zložitá v celej krajine vrátane Sumskej, Černihivskej, Dnepropetrovskej a Charkovskej oblasti.
Zelenskyj vyhlásil stav núdze
Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil v energetickom sektore krajiny „stav núdze“, pričom školy v Kyjeve zostali zatvorené, pouličné osvetlenie stlmené a hlavné mesto v tejto súvislosti opustilo približne pol milióna jeho obyvateľov.
Ministerstvo zdravotníctva v Kyjeve uviedlo, že za posledných 30 dní bolo do nemocnice prevezených viac než 1 000 Ukrajincov s omrzlinami a podchladením a dodalo, že situácia by sa mohla stať hrozivou, ak klesnú teploty alebo sa zhoršia poveternostné podmienky.
AFP pripomenulo, že Nemecko označilo ruské zimné letecké útoky na energetickú infraštruktúru za „vojnové zločiny“.
Ľudia sa môžu zohriať v stanoch
Samotný Zelenskyj opakovane kritizoval kyjevskú radnicu na čele so starostom Vitalijom Kličkom za to, že neurobila dosť pre podporu obnovy výpadkov prúdu a kúrenia. „Podľa správ mestskej samosprávy sú vynaložené zdroje dostatočné, ale je potrebný čas. S týmto hodnotením nesúhlasím – sú potrebné ďalšie opatrenia a ďalšie zdroje,“ povedal Zelenskyj.
Kličko uviedol, že zamestnanci verejných služieb pracujú nepretržite na obnovení kúrenia, vody a elektriny, opakované štrajky a mrazy im však prácu sťažujú. Zároveň uviedol, že situácia je komplikovaná, pretože väčšina týchto budov sa pripája už druhýkrát po poškodení kritickej infraštruktúry 9. januára.
AFP dodalo, že Kyjevské úrady rozmiestnili po celom meste stovky stanov, kde sa ľudia môžu zohriať a dať si teplé jedlo a nápoje.
