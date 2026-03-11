Musí vláda žiadať o dôveru? Ústavný súd prijal návrh opozície pre kritický dlh Slovenska

Foto: TASR – František Iván

Dana Kleinová
TASR
Ústavný súd rozhodne o osude vlády.

Ústavný súd (ÚS) SR rozhodne vo veci výkladu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ide o otázku, keď má vláda SR požiadať parlament o vyslovenie dôvery po tom, ako dlh verejnej správy presiahol určenú hranicu podielu na hrubom domácom produkte (HDP). Návrh skupiny opozičných poslancov ÚS v stredu prijal na ďalšie konanie.

Poslanci v podaní navrhli, aby ÚS rozhodol, že vláda bola a je povinná po 22. novembri 2025 požiadať na najbližšej parlamentnej schôdzi Národnú radu (NR) SR o vyslovenie dôvery.

Argumenty opozície

Podľa navrhovateľov konanie vlády, ktorá nepožiadala parlament na jeho schôdzi 25. novembra až 12. decembra 2025 o vyslovenie dôvery, „predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, princípu politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame“. Návrh na začatie konania o výklade ustanovení zákona podala skupina poslancov zastúpená Luciou Plavákovou (PS).

Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP.

Poslanci v podaní na ÚS poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde v takomto prípade vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery. „Ak vláda, ktorej bola oznámená skutočnosť prekročenia hranice verejného dlhu prostredníctvom oficiálnych údajov Eurostatu, túto povinnosť ignoruje alebo obchádza, nejde len o porušenie konkrétneho zákonného príkazu, ale o zásah do samotnej podstaty parlamentnej demokracie. Takéto konanie znamená, že vláda sa vedome vyhýba politickej kontrole zo strany parlamentu v momente, keď je táto kontrola z ústavného hľadiska najviac potrebná,“ uvádza sa v podaní na ÚS.

