Mrznúce mrholenie paralyzovalo dopravu: Hlásia vyše sto dopravných nehôd, nemocnica vyhlásila traumaplán

Foto: TASR - Dano Veselsk

Nina Malovcová
TASR
Problémy majú od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách.

Na juhu Moravy spôsobuje v piatok problémy silná ľadovica, ktorá vzniká mrznúcim mrholením. Stalo sa tam už vyše sto dopravných nehôd a zranili sa desiatky ľudí, juhomoravskí záchranári preto vyhlásili traumaplán. Podľa meteorológov bude podobné počasie pokračovať až do sobotného rána, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Problémy majú od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách, spoje MHD v Brne meškajú a niektoré regionálne autobusy nejazdia vôbec. Na diaľnici D1 pri Rousínove v smere na Brno sa okolo 5.00 h stala hromadná nehoda, pri ktorej sa zrazilo asi 20 áut. Juhomoravská polícia na sieti X uviedla, že situácia na cestách je v kraji zložitá, a ľudí vyzvala, aby cestovanie v piatok zvážili.

Vyhlásili traumaplán

Krajskí záchranári v reakcii na veľký počet nehôd vyhlásili traumaplán. „Situácia je veľmi náročná, preto sme posilnili všetky brnianske základe o jednu záchranársku posádku, posilnený bol aj tím špecializovaných činností. Komunikujeme s nemocnicami a usilujeme sa o to, aby odovzdanie pacientov bolo čo najplynulejšie,“ uviedla na svojom webe Zdravotnícka záchranná služba Juhomoravského kraja.

Ilustračná foto: Facebook/ Policie České republiky

Problémy sú aj v Olomouckom kraji. Tam polícia v súvislosti s ľadovicou dosiaľ prijala vyše 50 oznámení o komplikáciách v doprave. Na vodičov apelovala, aby na cesty radšej vôbec nešli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sieti X uviedol, že mrznúce mrholenie s tvorbou ľadovice sa v piatok vyskytuje na väčšine územia Moravy a čiastočne aj na Vysočine a bude pokračovať po celý deň až do sobotného rána.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac