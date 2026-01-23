Mrznúce mrholenie paralyzovalo dopravu: Hlásia vyše sto dopravných nehôd, nemocnica vyhlásila traumaplán

Na juhu Moravy spôsobuje v piatok problémy silná ľadovica, ktorá vzniká mrznúcim mrholením. Stalo sa tam už vyše sto dopravných nehôd a zranili sa desiatky ľudí, juhomoravskí záchranári preto vyhlásili traumaplán. Podľa meteorológov bude podobné počasie pokračovať až do sobotného rána, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Problémy majú od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách, spoje MHD v Brne meškajú a niektoré regionálne autobusy nejazdia vôbec. Na diaľnici D1 pri Rousínove v smere na Brno sa okolo 5.00 h stala hromadná nehoda, pri ktorej sa zrazilo asi 20 áut. Juhomoravská polícia na sieti X uviedla, že situácia na cestách je v kraji zložitá, a ľudí vyzvala, aby cestovanie v piatok zvážili.
Vyhlásili traumaplán
Krajskí záchranári v reakcii na veľký počet nehôd vyhlásili traumaplán. „Situácia je veľmi náročná, preto sme posilnili všetky brnianske základe o jednu záchranársku posádku, posilnený bol aj tím špecializovaných činností. Komunikujeme s nemocnicami a usilujeme sa o to, aby odovzdanie pacientov bolo čo najplynulejšie,“ uviedla na svojom webe Zdravotnícka záchranná služba Juhomoravského kraja.
Problémy sú aj v Olomouckom kraji. Tam polícia v súvislosti s ľadovicou dosiaľ prijala vyše 50 oznámení o komplikáciách v doprave. Na vodičov apelovala, aby na cesty radšej vôbec nešli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sieti X uviedol, že mrznúce mrholenie s tvorbou ľadovice sa v piatok vyskytuje na väčšine územia Moravy a čiastočne aj na Vysočine a bude pokračovať po celý deň až do sobotného rána.
