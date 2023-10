Mrazy sa blížia, na tieto mýty zabudnite: Odborník radí, ako šetrne a správne očistiť čelné sklo auta od námrazy

Pomaly, ale isto sa blíži nepríjemné obdobie, kedy je ráno dobré si trochu privstať, aby človek stihol očistiť námrazu z auta. Odborník radí, ako to urobiť čo najefektívnejšie, a ktorým veciam by ste sa radšej mali vyhýbať.

Dôležité je plánovanie a správna škrabka

S blížiacou sa zimou a klesajúcimi teplotami odhalil odborník na autá svoje najlepšie tipy na bezpečné odstránenie ľadu z čelného skla. Roger Griggs zo spoločnosti Kwik Fit, ktorá sa zaoberá servisom a opravami automobilov, uviedol svoje základné zásady, ako sa vysporiadať s namrznutým čelným sklom, aby ste pri tejto činnosti nepoškodili svoje auto, informuje Mail Online.

Rogerova prvá rada znie, aby ste si všetko dobre naplánovali a investovali do najdôležitejšieho nástroja zo všetkých – správnej škrabky na okná. Hoci niektoré „hacky“ naznačujú, že ako škrabka poslúži kreditná karta alebo iný podobný predmet. Griggs ale hovorí, že by ste sa im mali vyhnúť. Oveľa účinnejšie poslúži špeciálne navrhnutá škrabka.

Existuje však niekoľko taktík, vďaka ktorým možno nebudete musieť používať škrabku ani pri prudkom poklese teplôt. „Za predpokladu, že nemáte garáž (ak ju máte, auto by malo byť podľa možnosti v nej) potom zaparkujte čo najbližšie k domu. Teplo z domu by mohlo pomôcť zabrániť tvorbe námrazy. Ak nemôžete zaparkovať v blízkosti budov, snažte sa svoje auto nasmerovať na východ, aby čelné sklo bolo prvou časťou auta, na ktorú dopadá slnko,“ radí Griggs.

Nepolievajte sklo vodou

Odborník tiež odporúča, aby ste si počas zimy zakryli čelné sklo ako ďalšie preventívne opatrenie. Ak nemáte na to určenú pokrývku auta, postačí aj prekrytie čelného skla dekou alebo kartónom. Uistite sa však, že je riadne zabezpečený, najmä počas veternej noci.

Roger radí, aby ste večer pred príchodom chladného počasia preventívne použili odmrazovací sprej. Vysvetľuje, že niektoré odmrazovacie spreje môžete použiť na okná auta už večer predtým, čím zabránite tvorbe námrazy. Pripomína, aby ste si na prípadné odstránenie námrazy dopriali dostatok času. Ak je to potrebné, privstaňte si. Bezpečnosť je predsa prvoradá. Nechajte teplý vzduch v aute jemne ohriať sklo a roztopiť ľad, aby sa dal ľahko odstrániť. Nepolievajte čelné sklo vodou.

Odporúča tiež, aby ste čelné sklo postriekali prípravkom na odstraňovanie ľadu a dopriali mu nejaký čas, než sa doň pustíte škrabkou. Ak je mimoriadne chladné ráno, možno budete musieť nastriekať prípravok opakovane.

Toto sú najčastejšie chyby

Aké sú hlavné chyby, ktorých sa vodiči môžu dopustiť? Griggs hovorí, že by ste nikdy nemali prelievať čelné sklo vriacou vodou z rýchlovarnej kanvice, pretože tepelný šok spôsobený kontrastom medzi studeným sklom a horúcou vodou môže mať za následok prasknuté okno a účet za opravu, ktorý vás nepoteší. Dokonca aj vlažná voda môže byť nebezpečná.

Ďalšou chybou je podľa neho to, že ľudia zabúdajú na ľad na spätných zrkadlách a svetlách. Námrazy treba zbaviť aj tie. Griggs varuje aj ľudí, ktorí naštartujú motor a od auta odídu. Naštartované auto, alebo hoc i len auto s kľúčom v zapaľovaní, by ste nikdy nemali nechávať bez dozoru. Na záver Griggs upozorňuje, že vodiči by nikdy nemali vyraziť na cestu skôr, ako sú všetky okná čisté. Dôležitá je viditeľnosť do všetkých strán, nielen malý priezor, cez ktorý sa dá pozerať.

Na internete sa objavil aj trik, v rámci ktorého ľudia potierajú vnútornú stranu okien zemiakom, aby sa zabránilo zaparovaniu. Hoci by to technicky mohlo fungovať, nie je bezpečné natierať na okná čokoľvek, čo môže znížiť viditeľnosť počas jazdy. Na utieranie kondenzátu z okien bez zanechania šmúh použite radšej na to určenú handričku.