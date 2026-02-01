Mráz príde bez varovania: Noc stlačí teploty hlboko pod nulu, ráno bude na mnohých miestach zradné

Počasie nad Slovenskom sa navonok upokojuje, no práve tento pokoj otvorí dvere výraznému ochladeniu. Frontálne rozhranie sa v našej oblasti rozpadáva a od severu k nám zasahuje tlaková výš, ktorá do strednej Európy prináša chladný vzduch. Výsledkom bude noc bez výrazných zrážok či silného vetra, no s prudkým poklesom teplôt.
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa nad naším územím vytvoria ideálne podmienky na silný nočný mráz, keďže slabý vietor a miestami menšia oblačnosť umožnia rýchle unikanie tepla z povrchu.
Pokojná obloha vytvorí ideálne podmienky na prudké ochladenie
Počas noci bude prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zmenší. Práve tieto krátke vyjasnenia umožnia rýchly únik tepla z povrchu a teploty pôjdu prudko nadol. Miestami sa môže objaviť slabé sneženie alebo dážď so snehom, výnimočne aj hmla. Vietor zostane slabý, čo mrazivý efekt ešte zosilní. Najnižšia nočná teplota klesne na 0 až -7 °C. Na Kysuciach, Orave a v Prešovskom kraji však môže noc priniesť oveľa tvrdší scenár, teploty tam budú väčšinou medzi -8 až -15 °C.
Takýto pokles teplôt sa môže výrazne podpísať pod ranné hodiny. Na vlhkých úsekoch ciest hrozí tvorba poľadovice a v dolinách či tienistých miestach môžu byť podmienky mimoriadne zradné. Mrazivá noc tak preverí nielen motoristov, ale aj chodcov.
Pondelok bez úľavy, zima zostane pevne v hre
Ani počas dňa sa výraznejšie oteplenie nečaká. Obloha zostane oblačná až zamračená, len výnimočne sa prechodne objaví menej oblakov. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, prevažne v podobe snehu alebo dažďa so snehom, najmä ráno sa môže objaviť hmla.
Najvyššia denná teplota vystúpi len na -1 až 4 °C. V severných oblastiach Oravy a Prešovského kraja zostane väčšinou medzi -7 až -2 °C. Vo vyšších horských polohách okolo 1500 m sa teplota udrží približne na úrovni -5 °C.
