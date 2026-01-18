Mráz bude nebezpečný pre zdravie: Nočný pokles teplôt potrápi celé Slovensko, očakáva sa až -19 °C

Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od polnoci do pondelka 9.00 h.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Platí aj pre väčšinu okresov v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.
Potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie
„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia.
Odporúčané články
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku