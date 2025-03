Možno ste sa v ňom ocitli aj vy: Kotlebovec vytvára verejný zoznam nepriateľov, chváli ho aj Bombic

Na Telegrame sa objavil kanál s názvom „Liberáli v Tvojom meste“, ktorý zverejňuje mená a fotografie ľudí len preto, že prejavili svoj spoločenský postoj. Stačí, že podporili prezidentku alebo použili dúhový rámik na profilovke.

Výsledkom sú nenávistné útoky, polopravdy a zastrašovanie. Hoci sa kanál prezentuje ako apolitický, v skutočnosti vytvára zoznam „nepriateľov“. Získal navyše podporu dezinformátora Daniela Bombica, ktorý ho označil za legitímny menný zoznam vlastizradcov a dezolátov a podporuje ho.

Svoju identitu neutajil

Pôvodne pritom išlo o anonymný kanál. Jeho administrátor sa prezradil, keď kanál propagoval v skupinách na Facebooku. Stojí za ním istý Michael Wallace, ktorý sa neskôr pokúsil zakryť svoju identitu. „Predstav nám aj ty progresívneho liberála v tvojom meste,“ vypisoval na Facebooku.

S vysokou pravdepodobnosťou ide o Michala Medveďa, bývalého kandidáta Kotlebovej strany, píše stránka Hoaxy a podvody. Dôkazom sú fotografie, rovnaké pozadie snímok či opakujúce sa oblečenie. Keď sa o kanál začala zaujímať verejnosť, Medveď zmenil meno svojho profilu a odstránil fotografie. Kanál však stále rastie a predstavuje bezpečnostné riziko.

„Nie je to prvýkrát, čo extrémisti útočia na bežných ľudí. Robia to či už pod vlastnými menami, alebo anonymne a využívajú tak sociálne siete na šírenie nenávisti a zastrašovanie. Tentokrát sa však prerátali. Pokúsili sa skrývať za anonymný kanál, no pravda vyšla najavo,“ napísala stránka Hoaxy a podvody.