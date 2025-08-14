Možno sa blíži koniec vojny na Ukrajine: Trump si myslí, že sa Putin chce konečne dohodnúť

Foto: SITA/AP

Zuzana Janíková
TASR
Trump vo štvrtkovom rozhovore pre Fox News Radio zdôraznil, že ho zaujíma predovšetkým „okamžitá mierová dohoda“.

Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na piatkovom stretnutí na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine. Hrozba sankcií na najväčších odberateľov ruskej ropy, Čínu a Indiu, podľa Trumpa prispela k tomu, že Putin s navrhovaným stretnutím súhlasil. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.

Hlavným cieľom piatkového rokovania je podľa amerického prezidenta dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

Trump vo štvrtkovom rozhovore pre Fox News Radio zdôraznil, že ho zaujíma predovšetkým „okamžitá mierová dohoda“ a ak sa na stretnutí s Putinom dosiahne pokrok, okamžite zavolá Zelenskému. Pokiaľ však schôdzka nedopadne podľa jeho predstáv, „nezavolá nikomu a pôjde domov“.

„Existuje 25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné. V takom prípade sa vrátim k riadeniu krajiny,“ ozrejmil. Naznačil, že v takomto scenári by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.

Hrozia sankcie

„Všetko má svoj vplyv,“ uviedol Trump v súvislosti s hrozbou sankcií. Sekundárne clá uvalené na Indiu by jej podľa neho „v podstate znemožnili nakupovať ropu z Ruska. „Keď stratíte svojho druhého najväčšieho zákazníka a pravdepodobne stratíte aj svojho najväčšieho zákazníka, myslím si, že to pravdepodobne zohráva určitú úlohu,“ povedal.

Potvrdil tiež, že po rokovaní sa uskutoční tlačová konferencia. Zatiaľ však nie je jasné, či sa na nej lídri zúčastnia spoločne.

Šéf Bieleho domu zároveň oznámil, že v súčasnosti diskutujú o troch rozličných miestach, kde by sa mohlo uskutočniť prípadné ďalšie stretnutie s Putinom. Najjednoduchšie by však podľa neho bolo zostať na Aljaške.

Foto: SITA/AP

Popri Trumpovi sa k piatkovému summitu vyjadril aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a rozhovory o územných nárokoch podľa neho musia byť súčasťou mierových rokovaní s Ruskom.

„Aby sme dosiahli mier, myslím si, že všetci uznávame, že bude potrebné viesť rozhovory o bezpečnostných zárukách,“ povedal. „Bude potrebné viesť rozhovory aj o územných sporoch a nárokoch a o tom, o čo sa vlastne bojuje,“ dodal.

