Môžete zarábať viac, ako ostatní: Stačí každý deň urobiť toto, niektorých to nepoteší

Ranné vstávanie je pre niektorých utrpením. Iní dobrovoľne vstávajú zavčasu, v pokoji si vychutnajú rannú kávu, alebo si dokonca stihnú pred prácou zacvičiť. Najnovší výskum ale ukazuje, že ranné vtáčatá majú proti nočným sovám nespornú výhodu – zarábajú totiž viac peňazí.

Nočné sovy zarábajú menej

Štúdia publikovaná nedávno v časopise Economics&Human Biology zistila súvislosť medzi cirkadiánnym rytmom a výškou príjmu. Ukázalo sa, že nočné sovy môžu zarábať o 4 % menej, ako ranné vtáčatá. Vedci z univerzity v Oulu vo Fínsku analyzovali údaje od 12 000 osôb, pričom skúmali faktory ako vzdelanie, pracovné skúsenosti, životný štýl a zdravotný stav.

Ako píše web Science Times, ľudia, ktorí sú aktívnejší vo večerných hodinách alebo počas noci, majú tendenciu vykazovať vlastnosti, ktoré sú spojené s nižším príjmom. Týka sa to najmä mužov v strednom veku. Toto správanie zahŕňa vyššiu spotrebu alkoholu, fajčenie, menej fyzickej aktivity, zvýšené BMI, dlhší čas strávený pri obrazovke (mimo práce a školy) a nezdravé stravovanie.

Štandardný pracovný čas nie je pre každého

Nočné sovy získavajú v priemere menej pracovných skúseností a robia menej priaznivé rozhodnutia týkajúce sa zdravého životného štýlu, čo následne vedie k nižším príjmom v strednom veku. Podľa odborníkov majú tieto zistenia vážne sociálne, ale aj ekonomické následky.

Výskumníci zdôrazňujú, že je dôležité rozpoznať a prispôsobiť sa chronotypom jednotlivcov na pracovisku. Tradičný pracovný deň od 8:00 do 16:00 nemusí byť optimálny pre ľudí s večerným chronotypom, ktorí môžu mať problémy so spánkom a zníženou produktivitou počas štandardného pracovného času.

Profesorka Leena Ala-Mursula zdôrazňuje, že je potrebné nájsť riešenia, ktoré podporia zdravší životný štýl u ľudí s večerným chronotypom. Vedci upozorňujú, že výsledky štúdie by sa nemali interpretovať ako kauzálne. To znamená, že ak je niekto nočnou sovou, neznamená to automaticky či je menej zdravý a chudobnejší. Napriek tomu dúfajú, že výsledky tejto štúdie podnietia ďalší výskum v tejto oblasti.