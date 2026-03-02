Môžeme výrazne ušetriť: Preprava ropy cez Chorvátsko by bola trikrát lacnejšia ako cez Družbu

Možnosti sú, už stačí len vôľa.

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič tvrdí, že by ropa dodávaná cez Jadranský ropovod bola trojnásobne lacnejšia než ruská ropa prevážaná ropovodom Družba. Uviedol to v pondelok server szeretlekmagyarorszag.hu s odvolaním sa na spravodajskú televíziu Euronews, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarská ropná spoločnosť MOL a vláda predtým popierali, že by ruská ropa cez ropovod Družba bola drahšia, keďže jej cena je taká priaznivá, že aj pri nízkom chorvátskom tranzitnom poplatku by bolo drahšie objednávať ropu z iných zdrojov, píše server.

Lacnejšia preprava

Chorvátsko ponúka Jadranský ropovod ako primárnu zásobovaciu trasu pre Maďarsko a Slovensko a tvrdí, že tranzitný poplatok by mohol byť „trojnásobne nižší“ ako v prípade ropovodu Družba, čo by Maďarsku mohlo priniesť značné úspory v čase rastúcich cien ropy, konštatoval Euronews.

Podľa chorvátskeho premiéra dosiahne ročná kapacita jadranského ropovodu smerom na Maďarsko a Slovensko 14 miliónov ton, čo by v zásade pokrylo významnú časť maďarských rafinérskych potrieb. Plenkovič zdôraznil, že ropovod je spoľahlivý a pripravený prevziať túto úlohu. „Ak sa tak rozhodnú, mohlo by to byť ich primárne ropovodné vedenie. A nepochybne spoľahlivé je,“ zdôraznil Plenkovič.

Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar minulý štvrtok (26.2.) vyhlásil, že prevádzkovateľ ropovodu Adria, spoločnosť JANAF, je bezpečným a spoľahlivým partnerom ponúkajúcim porovnateľné ceny. Reagoval tak na tvrdenia maďarskej ropnej spoločnosti MOL, že chorvátsky ropovod si účtuje vyššie poplatky.

Obnovu prepravy ruskej ropy posunuli

Štátna spoločnosť Transpetrol dostala v pondelok ďalší aktualizovaný harmonogram pre obnovenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba, v ktorom bol termín obnovenia posunutý na 4. marca. Zároveň platí, že dodávky zostávajú nateraz prerušené a situácia je predmetom trvalých rokovaní a monitorovania. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) Mária Pavlusík.

Ukrajinská strana tvrdí, že oficiálny termín nikdy nestanovila a ropovod stále nie je funkčný.

„Ministerstvo hospodárstva zároveň dôsledne sleduje širší bezpečnostný kontext, vrátane eskalácie konfliktov v regióne a vývoja situácie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z kľúčových svetových trás prepravy ropy. Akékoľvek narušenie tejto dopravnej tepny môže mať dopad na globálne trhy s ropou a energetickú stabilitu Európy,“ konštatovala hovorkyňa.

Rezort hospodárstva podľa nej situáciu naďalej intenzívne sleduje a je v úzkej komunikácii so spoločnosťou Transpetrol, Správou štátnych hmotných rezerv SR, partnermi v rámci energetického sektora aj so zahraničnými inštitúciami.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) skôr cez deň informovala, že najnovší deklarovaný termín opätovného spustenia dodávok ropy cez Družbu je utorok 3. marca. Zároveň deklarovala, že tomuto termínu neverí, keďže sa opakovane posúva.

