Môže hroziť konflikt medzi Ruskom a NATO? Lavrov dal zásadné vyhlásenie, Európsku úniu skritizoval

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Rusko je podľa Lavrova pripravené ponúknuť NATO a EÚ záruky o neútočení.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Moskva je pripravená poskytnúť krajinám NATO a EÚ záruky o neútočení, a zopakoval, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadneho z ich súčasných členov, uvádza TASR.

„Opakovane sme povedali, že sme nemali a nemáme v úmysle zaútočiť na žiadneho súčasného člena NATO alebo EÚ,“ povedal Lavrov v prejave na 3. minskej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti, ktorá sa konala v bieloruskej metropole, informovala agentúra DPA.

Lavrov dodal, že Rusko je pripravené „zakotviť túto pozíciu v budúcich bezpečnostných zárukách pre túto časť Eurázie“.

Podľa DPA Lavrov zakomponoval tento návrh do prejavu, v ktorom do značnej miery opakoval kritiku Moskvy voči západným mocnostiam.

Kritika EÚ aj NATO

Povedal, že zmysluplný dialóg s lídrami krajín EÚ je nemožný, pretože odmietajú „skutočné kolektívne bezpečnostné záruky“. Podľa DPA to má znamenať záruky nielen proti Rusku, ale aj s ním v prípade ukončenia vojny na Ukrajine.

Ruský minister zahraničných vecí konštatoval, že Moskva je proti premene Eurázie „na léno NATO“. Podľa Lavrova sa NATO snaží „vybojovať si miesto v Tichomorí, čím podkopáva samotné základy regionálnej bezpečnostnej architektúry, ktorá sa desaťročia budovala okolo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)“. Podľa Lavrova cieľom tohto prístupu je „obmedziť Čínu, izolovať Rusko a konfrontovať KĽDR.“

Vojna na Ukrajine, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin, otriasla európskou bezpečnostnou architektúrou a snahy o jej ukončenie vyvolali otázky o tom, ako by sa Ukrajina mohla chrániť pred potenciálnymi budúcimi útokmi Ruska, konštatovala DPA.

Na konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej maďarský kolega Péter Szijjártó.

