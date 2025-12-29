Motoristov čaká krutý zásah do peňaženiek: Za túto povinnosť si výrazne priplatíme, pripravte si desiatky eur

Motoristi sa od nového roka musia pripraviť na ďalšie zdražovanie. Poistenie áut ide nahor a vyššie sumy sa dotknú povinného zmluvného poistenia aj havarijných poistiek. Odborníci upozorňujú, že ide o trend, ktorý sa v najbližšom období pravdepodobne nezastaví.
Podľa informácií portálu TV Markíza by sa malo povinné zmluvné poistenie v budúcom roku zvýšiť približne o 20 percent. V praxi to znamená, že vodič, ktorý dnes za PZP platí okolo 150 eur ročne, si po novom priplatí zhruba 30 eur.
Vyššie dane aj drahšie opravy tlačia ceny nahor
Za rastom cien poistiek stojí kombinácia viacerých faktorov. Do cien sa premietnu pripravované konsolidačné opatrenia štátu vrátane plánovaného zvýšenia dane z neživotného poistenia. Poisťovne zároveň čelia vyšším nákladom na opravy vozidiel, keďže rastú ceny náhradných dielov aj práce v autoservisoch. To všetko sa postupne odráža v konečných sumách, ktoré platia motoristi.
Jazda bez PZP môže vyjsť veľmi draho
Povinné zmluvné poistenie je zákonnou povinnosťou a jeho absencia môže mať vážne následky. Pri bežnej policajnej kontrole hrozí vodičovi bloková pokuta do 300 eur. Ak sa prípad rieši v správnom konaní, sankcia môže narásť až na 3 320 eur. Od budúceho roka sa sprísnia aj postihy zo strany polície.
Policajti budú môcť v prípade porušenia povinností zadržať doklady od vozidla aj evidenčné čísla. Odborníci preto odporúčajú sledovať ponuky poisťovní a pri výbere poistky zohľadňovať nielen cenu, ale aj rozsah krytia a dostupné služby.
