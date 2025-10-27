Moskva viní Washington z neúprimnosti: Lavrov obvinil Trumpa, že zradil Putina. Naznačil, že Moskva stratila trpezlivosť

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že porušil princípy, na ktorých sa dohodol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na augustovom stretnutí na Aljaške. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
V rozhovore pre maďarský kanál Ultrahang zverejnenom v nedeľu večer na platforme YouTube Lavrov reagoval na výzvu Trumpa na urýchlené ukončenie bojov na Ukrajine. Trumpov nový apel podľa dlhoročného ruského ministra predstavuje „radikálnu zmenu“ v jeho doterajšom postoji.
Obvinil Ukrajinu, že zmenila Trumpov názor
Lavrov tvrdí, že na rokovaní na Aljaške v polovici augusta sa Trump vyslovil v prospech uzavretia komplexnej mierovej dohody ako cieľa ukončiť vojnu na Ukrajine, a nie za okamžité zastavenie bojov. Podľa neho Putin prijal tento americký postoj ako základ pre ďalšie rokovania, pričom ako jeho najdôležitejší prvok označil trvalý mier, a nie dočasné prímerie.
Šéf diplomacie Moskvy obvinil európske štáty a Ukrajinu zo zodpovednosti za „zmenu názoru“ Trumpa od augustového rokovania s ruským prezidentom.
Ako pripomína DPA, že Trump na Aljaške povedal, že trvalý mier by bol lepším riešením ako prímerie, ale predtým aj potom tiež vyzýval na prerušenie útokov, aby bolo možné viesť rokovania o konečnom urovnaní konfliktu. Zastavenie útokov pred mierovými rozhovormi žiada dlhodobo Kyjev.
Naopak, Moskva konzistentne trvá na tom, aby zastavenie bojov nastalo až po dosiahnutí komplexnej dohody, ktorá by odrážala jej požiadavky. Podľa západných pozorovateľov sa Rusko snaží vojensky zaistiť si lepšiu vyjednávaciu pozíciu.
Americký prezident viackrát v priebehu uplynulých mesiacov vyjadril nespokojnosť z pokračujúcich ruských útokov, ktorých cieľom sa často stávajú ukrajinské mestá.
Minulý týždeň dokonca Spojené štáty uvalili nové sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a desiatky ich dcérskych spoločností, zatiaľ čo Trump o niečo neskôr zrušil plánovanú schôdzku s Putinom v Budapešti. Nevylúčil však, že by k nej mohlo dôjsť v budúcnosti.
