Moskva viní Washington z neúprimnosti: Lavrov obvinil Trumpa, že zradil Putina. Naznačil, že Moskva stratila trpezlivosť

Foto: TASR / TASR/AP

Dana Kleinová
TASR
Trumpov nový apel podľa dlhoročného ruského ministra predstavuje „radikálnu zmenu“ v jeho doterajšom postoji.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že porušil princípy, na ktorých sa dohodol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na augustovom stretnutí na Aljaške. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

V rozhovore pre maďarský kanál Ultrahang zverejnenom v nedeľu večer na platforme YouTube Lavrov reagoval na výzvu Trumpa na urýchlené ukončenie bojov na Ukrajine. Trumpov nový apel podľa dlhoročného ruského ministra predstavuje „radikálnu zmenu“ v jeho doterajšom postoji.

Obvinil Ukrajinu, že zmenila Trumpov názor

Lavrov tvrdí, že na rokovaní na Aljaške v polovici augusta sa Trump vyslovil v prospech uzavretia komplexnej mierovej dohody ako cieľa ukončiť vojnu na Ukrajine, a nie za okamžité zastavenie bojov. Podľa neho Putin prijal tento americký postoj ako základ pre ďalšie rokovania, pričom ako jeho najdôležitejší prvok označil trvalý mier, a nie dočasné prímerie.

Šéf diplomacie Moskvy obvinil európske štáty a Ukrajinu zo zodpovednosti za „zmenu názoru“ Trumpa od augustového rokovania s ruským prezidentom.

Ako pripomína DPA, že Trump na Aljaške povedal, že trvalý mier by bol lepším riešením ako prímerie, ale predtým aj potom tiež vyzýval na prerušenie útokov, aby bolo možné viesť rokovania o konečnom urovnaní konfliktu. Zastavenie útokov pred mierovými rozhovormi žiada dlhodobo Kyjev.

Naopak, Moskva konzistentne trvá na tom, aby zastavenie bojov nastalo až po dosiahnutí komplexnej dohody, ktorá by odrážala jej požiadavky. Podľa západných pozorovateľov sa Rusko snaží vojensky zaistiť si lepšiu vyjednávaciu pozíciu.

Americký prezident viackrát v priebehu uplynulých mesiacov vyjadril nespokojnosť z pokračujúcich ruských útokov, ktorých cieľom sa často stávajú ukrajinské mestá.

Minulý týždeň dokonca Spojené štáty uvalili nové sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a desiatky ich dcérskych spoločností, zatiaľ čo Trump o niečo neskôr zrušil plánovanú schôdzku s Putinom v Budapešti. Nevylúčil však, že by k nej mohlo dôjsť v budúcnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší šťastlivec sa môže usmievať od ucha k uchu: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac