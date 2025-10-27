Ďalší šťastlivec sa môže usmievať od ucha k uchu: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, do hry investoval jediné euro

Niektorí ľudia potrebujú na šťastie miliónovú investíciu, iným stačí euro. Presne to je prípad hráča z Nitrianskeho kraja, ktorý sa v nedeľu zapojil do hry LOTO 5 z 35 a podal si obyčajný tiket len za 1 euro. Vďaka nemu sa teraz teší z výhry vo výške 32 350,94 eura.
Ako informovala spoločnosť TIPOS, výherca uzatvoril stávku na jednom z predajných miest. Na tikete mal len jeden stĺpec vlastných čísel, no pridal si možnosť hrať aj v ďalšom žrebovaní. Zaplatil tak celkovo jedno euro a práve druhé žrebovanie sa mu stalo osudovým.
Päť čísel, ktoré mu priniesli šťastie
V druhom predplatenom žrebovaní, ktoré pripadlo na nedeľu 26. októbra, boli vyžrebované čísla 1, 31, 32, 34 a 35. Presne tie sa zhodovali s jeho tiketom. Výsledok? Plný zásah a výhra, o akej sníva každý, kto niekedy vypĺňal lotériové políčka.
Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi najobľúbenejšie číselné lotérie na Slovensku. Cena jedného tipu je len 0,50 eura a pravdepodobnosť, že hráč trafí všetkých päť čísel, je 1 : 324 000. Žrebovania prebiehajú v stredu, piatok a nedeľu, takže šanca na úspech prichádza hneď trikrát do týždňa.
Keď euro zmení deň
Aj keď ide o „malé loto", výhra rozhodne malá nie je. Hráč z Nitrianskeho kraja sa stal najnovším dôkazom, že na veľké šťastie niekedy stačí aj ten najmenší krok.
