Moskva tvrdí, že Ukrajina sa v kľúčovom uzle začína vzdávať. Podľa nej naopak posilnili pozície

Ukrajinskí vojaci posilnili svoje taktické pozície v niektorých častiach obliehaného mesta Pokrovsk, do ktorého prenikli ruské jednotky. Oznámila to v sobotu podľa agentúry Reuters ukrajinská armáda s tým, že situácia v meste v Doneckej oblasti zostáva zložitá a dynamická. Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že ukrajinskí vojaci v Pokrovsku sa začínajú vzdávať.
Najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v príspevku na platforme Telegram opäť poprel tvrdenia Ruska o obkľúčení alebo blokáde Pokrovska a vedľajšieho Myrnohradu. Situácia v tomto smere je podľa neho momentálne najzložitejšia a prebieha operácia na zničenie a vytlačenie ruských síl.
„Nepriateľ v Pokrovsku platí najvyššiu cenu za to, že sa snaží splniť úlohu diktátora z Kremľa obsadiť ukrajinský Donbas. Pokračujeme v oslobodzovaní a čistení územia v okolí mesta Dobropilľa. Pokrovsk – držíme. Myrnohrad – držíme,“ napísal Syrskyj, ktorý oblasť navštívil.
Podľa 7. zboru rýchlej reakcie ukrajinskej armády, ktorý bráni Pokrovsk, tam Ukrajina zvyšuje počet svojich jednotiek a vojaci sa tiež snažia prerušiť logistické trasy ruskej armády.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno podľa agentúry TASS oznámilo, že jeho sily prekazili pokus ukrajinských špeciálnych jednotiek pristáť vrtuľníkom neďaleko Pokrovska a že všetkých 11 vojakov na jeho palube prišlo o život. Kyjev to vzápätí poprel, podľa neho k výsadku severozápadne od mesta došlo a operácia zameraná na stabilizáciu oblasti stále prebieha – napriek tvrdeniam Moskvy o kapitulácii.
Pokrovsk je kľúčovým cestným a železničným uzlom v Doneckej oblasti
Podľa interaktívnej mapy DeepState, ktorá sleduje situáciu na bojisku a ktorej tvorcovia majú väzby na armádu, majú ruskí vojaci plnú kontrolu nad malou južnou časťou Pokrovska, pričom väčšina jeho zvyšku je zobrazená ako šedá zóna, ktorú neovláda ani jedna z bojujúcich strán.
Ruské sily k mestu na východe Ukrajiny pomaly postupujú už viac ako rok. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl minulý týždeň uviedol, že približne 200 ruským vojakom sa podarilo obísť ukrajinskú obranu a preniknúť do Pokrovska.
