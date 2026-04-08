Moskva obvinila pobaltské štáty z pomoci Ukrajine pri operáciách proti ruským ropným terminálom, pričom ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo hrozby voči Estónsku, Lotyšsku a Litve a obvinilo ich z toho, že ukrajinským silám umožnili využívať ich vzdušný priestor. Referuje o tom web euronews.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v rozhovore pre novinárov v Moskve uviedla, že pobaltské štáty „dostali príslušné varovanie“. „Ak budú mať režimy týchto krajín dostatok rozumu, budú počúvať. Ak nie, budú sa musieť vysporiadať s reakciou,“ povedala Zacharovová bez toho, aby špecifikovala, aká presne bude reakcia.
Zacharovovej komentáre prišli po tom, čo ukrajinská armáda nedávno zintenzívnila útoky na ruské ropné terminály na pobreží Baltského mora. Kyjev sa zameriaval predovšetkým na severozápadnú Leningradskú oblasť Ruska, ktorá sa nachádza pri Baltskom mori a susedí s Estónskom.
Moskva obviňuje Estónsko, Lotyšsko a Litvu z otvorenia svojho vzdušného priestoru pre ukrajinské sily a drony, čím údajne pomáhajú Kyjevu útočiť na ruské prístavy v Baltskom mori. Všetky tri pobaltské štáty tieto tvrdenia opakovane odmietli ako dezinformácie.
