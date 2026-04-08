Moskva sa vyhráža pobaltským štátom: Ak nebudete počúvať, príde reakcia, odkazuje Rusko

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
SITA
Pobaltské štáty vraj „dostali príslušné varovanie“.

 Moskva obvinila pobaltské štáty z pomoci Ukrajine pri operáciách proti ruským ropným terminálom, pričom ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo hrozby voči Estónsku, Lotyšsku a Litve a obvinilo ich z toho, že ukrajinským silám umožnili využívať ich vzdušný priestor. Referuje o tom web euronews.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v rozhovore pre novinárov v Moskve uviedla, že pobaltské štáty „dostali príslušné varovanie“. „Ak budú mať režimy týchto krajín dostatok rozumu, budú počúvať. Ak nie, budú sa musieť vysporiadať s reakciou,“ povedala Zacharovová bez toho, aby špecifikovala, aká presne bude reakcia.

Moskva obviňuje pobaltské štáty

Zacharovovej komentáre prišli po tom, čo ukrajinská armáda nedávno zintenzívnila útoky na ruské ropné terminály na pobreží Baltského mora. Kyjev sa zameriaval predovšetkým na severozápadnú Leningradskú oblasť Ruska, ktorá sa nachádza pri Baltskom mori a susedí s Estónskom.

Moskva obviňuje Estónsko, Lotyšsko a Litvu z otvorenia svojho vzdušného priestoru pre ukrajinské sily a drony, čím údajne pomáhajú Kyjevu útočiť na ruské prístavy v Baltskom mori. Všetky tri pobaltské štáty tieto tvrdenia opakovane odmietli ako dezinformácie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Záhadná misia: Experti EÚ, ktorí šli skontrolovať Družbu, zmizli. Nikto nevie, kde sa nachádzajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac