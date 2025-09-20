Moskva tvrdí, že o ničom nevie a popiera stíhačky nad Estónskom. Naďalej masívne útočí na Ukrajinu

Roland Brožkovič
TASR
Rusko v noci opäť vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov.

Kremeľ popiera, že by tri ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili vzdušný priestor Estónska. TASR správu prevzala v sobotu od agentúry DPA.

„Let prebiehal v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru, bez narušenia hraníc iných štátov,“ citovala ruské ministerstvo obrany štátna tlačová agentúra TASS v sobotu skoro ráno.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že ruské lietadlá „neodbočili z dohodnutej letovej trasy a nenarušili estónsky vzdušný priestor“. Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora, vo vzdialenosti viac než tri kilometre od estónskeho ostrova Vaindloo. Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.

Estónsko hovorí niečo iné

Estónsko poskytlo odlišnú verziu udalostí – podľa tamojších úradov tri ruské stíhacie lietadlá v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru v blízkosti ostrova Vaindloo a zotrvali v ňom približne 12 minút. Ani tieto informácie zatiaľ neboli nezávisle overené.

Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na platforme X uviedla, že „NATO reagovalo okamžite a ruské lietadlá zachytilo“. Detaily samotného manévru zachytenia však zatiaľ nie sú známe. V podobných prípadoch zvyknú aliančné stíhačky vzlietnuť a sprevádzať narušiteľa mimo vzdušného priestoru členskej krajiny.

Rusko pritom v noci opäť vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Vyzval spojencov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli viac systémov protivzdušnej obrany a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie.

