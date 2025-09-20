Budeme sa variť v pote, teploty dnes budú atakovať +30 °C: Slovákov čaká posledný horúci víkend

Dnes bude na Slovensku slnečno, ráno a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Bude veľmi teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 25 až 30 stupňov Celzia, na krajnom severovýchode ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 15 stupňov Celzia.Fúkať bude prevažne slabý, postupne miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Horúci víkend
Teploty sa budú pohybovať od +20 °C na severovýchode – okolo Svidníka a Medzilaboriec až po +30 °C na juhozápade Slovenska, hlavne v oblasti Veľkého Medera. Teplotný rozdiel naprieč Slovenskom bude až 10 °C,“ píše iMeteo. Podobné počas by pritom malo vydržať v nedeľu, no už v pondelok a v utorok sa ochladí. Slovensko teda čaká dokonalá víkendová rozlúčka s letom a už budúci týždeň sa vrátime do jesennej reality.
