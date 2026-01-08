Moskva prepustila francúzskeho vedca: Na slobodu sa dostal výmenou za Rusa zadržaného v Paríži

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Moskva prepustila vedca, Paríž vydal basketbalistu.

Rusko prepustilo väzneného francúzskeho vedca Laurenta Vinatiera a vymenilo ho za ruského basketbalistu Daniila Kasatkina, ktorého zadržali vo Francúzsku a obvinili z kybernetického podvodu, za čo mu hrozilo vydanie do USA. Vinatier i Kasatkin sa už vrátili do svojich domovských krajín.

TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters. Vinatiera zadržali v júni 2024 a odsúdili na tri roky väzenia za to, že sa nezaregistroval ako zahraničný agent, čo je termín, ktorý sa v Rusku používa na označenie kritikov prezidenta Vladimira Putina a politiky Kremľa.

Obvinenia zo špionáže a reakcia Francúzska

Voči 49-ročnému Vinatierovi boli následne vznesené nové obvinenia zo špionáže, za ktoré mohol dostať ďalších 20 rokov. Francúzska vláda tieto obvinenia označila za nepodložené.

Daniila Kasatkina zadržali 21. júna 2025 na letisku Charla de Gaulla v Paríži, kam priletel so svojou snúbenicou. Stalo sa tak na žiadosť USA, ktoré ho obvinili z účasti na vydieraní. Podľa amerických úradov bol 26-ročný Kasatkin členom hackerskej skupiny, ktorá v rokoch 2020 – 2022 prostredníctvom ransomvéru vydierala približne 900 spoločností vrátane dvoch federálnych agentúr.

Ransomvér je typ škodlivého softvéru, ktorý blokuje počítačový systém alebo šifruje dáta uložené na disku a od obete požaduje výkupné za obnovenie prístupu. Vyšetrovatelia tvrdia, že Kasatkin sa v mene hackerov zúčastnil rokovania o zaplatení výkupného. Športovec tieto obvinenia odmietol. Jeho právnik tvrdil, že „nie je veľmi počítačovo zdatný“.

Rozhodnutie o vydaní do USA a postoj francúzskej vlády

Vlani v októbri francúzsky súd nariadil Kasatkinovo vydanie do Spojených štátov. Podľa jeho právnika Frédérica Belota však francúzsky premiér Sébastien Lecornu napriek rozhodnutiu súdu nepodpísal príkaz na Kasatkinovo vydanie.

Foto: SITA/AP

Kremeľ v decembri oznámil, že Moskva predložila Francúzsku ponuku týkajúcu sa Vinatiera, zamestnanca švajčiarskej mimovládnej organizácie zaoberajúcej sa urovnávaním konfliktov, čo vyvolalo nádej, že by mohol byť prepustený. Francúzsky novinár sa na decembrovej tlačovej konferencii na Vinatierovu kauzu spýtal priamo Vladimira Putina, ktorý mu odpovedal, že sa na ňu pozrie.

