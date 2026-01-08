Veľké škrty v STVR: Vedenie oznámilo prepúšťanie, po audite príde o prácu približne 5 percent zamestnancov

Foto: TASR - Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Zmeny v STVR naberajú konkrétnu podobu.

Vedenie STVR plánuje vo februári prepustiť približne 80 zamestnancov. Zmena sa má dotknúť asi piatich percent z celkového počtu pracovníkov telerozhlasu, ktorý aktuálne zamestnáva približne 1 700 ľudí. Krok prichádza po personálnom audite, ktorý si vedenie dalo vypracovať ešte minulý rok.

Na plánované prepúšťanie upozornil Denník N. Generálna riaditeľka Martina Flašíková uviedla, že personálny audit priniesol jasný a dátami podložený obraz o stave STVR a odhalil potrebu zásadných systémových zmien. Už v novembri podľa nej vedenie informovalo zamestnancov aj verejnosť o jeho zisteniach a o tom, že bez výrazných opatrení sa inštitúcia nezaobíde.

Prepúšťanie má byť súčasťou širších zmien

Podľa Flašíkovej STVR teraz vstupuje do fázy realizácie odporúčaní z auditu. Prepúšťanie má byť len jedným z krokov, ktoré majú viesť k efektívnejšiemu fungovaniu telerozhlasu. Vedenie deklaruje snahu zodpovednejšie hospodáriť s verejnými financiami a zároveň modernizovať vnútorné procesy.

Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková v nej zdôraznila, že personálne kroky sú súčasťou nevyhnutných zásadných opatrení pre finančnú stabilizáciu, ale aj modernizáciu a rozvoj STVR. „Nejde o jednoduché rozhodnutia, no sú nevyhnutné, ak chceme zodpovedne hospodáriť s verejnými prostriedkami, modernizovať fungovanie inštitúcie a vytvoriť udržateľné podmienky pre kvalitnú verejnoprávnu tvorbu,“ uviedla.

Foto: TASR/STVR

Dodala, že cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry nie je samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. „Súčasťou zmien je aj revízia dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, no neboli reálne využívané,“ zdôraznila.

Digitalizácia a zmeny vnútorných procesov

Deklarovala, že STVR bude v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov, aktualizáciu interných predpisov a personálnych politík, zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizáciu rozloženia pracovných kapacít.

Audit, ktorý v druhej polovici roka 2025 uskutočnila spoločnosť Kreston Slovakia Audit, bol zameraný na pracovnoprávne vzťahy, vyťaženosť zamestnancov, fungovanie jednotlivých sekcií, interné procesy a technologické zázemie. Na základe zistení auditu rozhodla STVR o znížení súčasného stavu približne 1700 zamestnancov o asi päť percent.

