Moskva pod paľbou dronov druhú noc po sebe: Zelenskyj plánuje nové útoky hlboko v Rusku, žiada miliardy z Európy

Ukrajina podnikla dronové útoky na Moskvu už druhú noc po sebe, uviedlo v utorok ruské ministerstvo obrany a starosta Moskvy Sergej Sobjanin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rezort obrany vo vyhlásení oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 17 ukrajinských bezpilotných lietadiel v noci na utorok, pričom jedno smerovalo na Moskvu a 13 na Kalužskú oblasť hraničiacu s ruskou metropolou.
Starosta Moskvy na platforme Telegram uviedol, že na miesto dopadu dronu smerujúceho k Moskve boli nasadené záchranné služby. Úrady bezprostredne nehlásili žiadne škody, no Rusko iba zriedkavo zverejňuje podrobné informácie o následkoch ukrajinských úderov na svojom území, pripomína Reuters.
Systémy protivzdušnej obrany zneškodnili zvyšné tri drony nad Brianskou oblasťou hraničiacou s Ukrajinou. Oblastný gubernátor Alexander Bogomaz na Telegrame napísal, že v dôsledku útoku bol hospitalizovaný jeden civilista.
Obe strany konfliktu dlhodobo vyhlasujú, že sa pri útokoch nezameriavajú na civilné obyvateľstvo napriek tomu, že tisíce osôb už prišli o život, poväčšine na ukrajinskej strane, píše Reuters.
Rusko v pondelok oznámilo, že zlikvidovalo 34 ukrajinských dronov zacielených na Moskvu.
Ukrajina plánuje v útokoch hlboko v Rusku pokračovať
Ukrajina plánuje rozšíriť svoje dronové a raketové útoky na ďalšie oblasti v Rusku, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Schopnosť vykonávať údery na veľkú vzdialenosť je súčasťou našej nezávislosti a bude najdôležitejšou zložkou pri garantovaní mieru,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore.
O útokoch v hĺbke Ruska hovoril s vojenskými veliteľmi, ktorí dostali za úlohu stanoviť ich „geografické rozšírenie“ a tiež všetky ciele takýchto úderov do konca roka.
Tomahawky zatiaľ nie sú v hre, Trump sa obáva možnej eskalácie konfliktu
Ukrajinský prezident však ešte v nedeľu podľa DPA priznal, že nastal technický problém v produkcii ukrajinskej rakety s plochou dráhou letu Flaminho s údajným dosahom až 3000 kilometrov.
Ukrajina sa už viac než tri a pol roka bráni invázii ruských vojsk a opakovane vykonáva údery hlboko na ruskom území, predovšetkým pomocou dronov.
Zelenskyj v príspevku na sieti X napísal, že ruský ropný priemysel, ktorý je terčom týchto útokov, už za vojnu platí „hmatateľnú cenu“.
V súčasnosti sa Kyjev usiluje získať od Spojených štátov rakety Tomahawk s podobným dosahom ako Flaminho.
Tomahawky mu však americký prezident Donald Trump zatiaľ odmietol poskytnúť. Podľa Trumpa by ukrajinské útoky hlbšie v Rusku predstavovali eskaláciu konfliktu.
Zelenskyj žiada finančnú podporu od Európy na dva až tri roky
Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil tiež, že ozbrojené zložky krajiny „neustúpia ani o krok“, aby sa vzdali územia.
Dodal, že Kyjev bude na boj proti Rusku potrebovať finančnú podporu zo strany Európy ďalšie dva alebo tri roky. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
„Znovu som to zdôraznil všetkým európskym lídrom. Povedal som im, že nebudeme bojovať desaťročia, ale musíte ukázať, že po určitú dobu budete schopní poskytovať Ukrajine stabilnú finančnú podporu,“ uviedol Zelenskyj v komentároch zverejnených v utorok.
„A preto majú na mysli tento program – dva až tri roky,“ pokračoval ukrajinský prezident s odkazom na návrh Európskej komisie (EK) postupne uvoľniť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Kyjev.
Európski lídri sa na minulotýždňovom summite v Bruseli zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh. Vyzvali EK, aby čo najskôr predložila možnosti finančnej podpory na základe posúdenia potrieb Ukrajiny. O reparačnej pôžičke budú diskutovať na zasadnutí v decembri.
„Ak sa vojna skončí o mesiac, tieto peniaze minieme na obnovu. Ak neskončí o mesiac, ale až po nejakej dobe, minieme ich na zbrane. Jednoducho nemáme inú možnosť,“ dodal Zelenskyj.
Potreba ďalších sankcií zo strany USA
Ukrajinský prezident v komentároch vyzval Spojené štáty na uvalenie väčších sankcií na Rusko. Amerického prezidenta Donalda Trumpa žiadal, aby na svoj čínsky náprotivok Si Ťin-pchinga vyvinul tlak a donútil ho znížiť podporu Pekingu pre Moskvu počas ich stretnutia tento týždeň.
„Myslím si, že to môže byť jeden z (Trumpových) silných ťahov, najmä ak po tomto rozhodujúcom kroku v podobe sankcií bude Čína pripravená obmedziť dovoz z Ruska,“ uviedol Zelenskyj.
Trump minulý týždeň uvalil sankcie na dve veľké ruské ropné spoločnosti. Odberateľov energetických surovín z Moskvy – konkrétne Čínu a Indiu – vyzýva, aby obmedzili svoje nákupy, ktoré podľa Washingtonu a Kyjeva financujú ruskú inváziu, pripomína AFP.
