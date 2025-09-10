Moskva obvinila Poľsko zo šírenia mýtov: Ruské veľvyslanectvo tvrdí, že dôkazy v podobe zostrelených dronov neexistujú

Foto: SITA/AP

Moskva obviňuje Poľsko zo šírenia „mýtov“.

Rusko v stredu obvinilo Poľsko zo šírenia „mýtov“ a nedostatku dôkazov. Varšava v noci na stredu zostrelila niekoľko dronov, ktoré narušili jej vzdušný priestor počas nočného útoku Moskvy zameraného na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí zopakovalo predošlé vyhlásenie ruských ozbrojených síl, že cieľom nebolo Poľsko a že ich drony mali dosah 700 kilometrov. „Tieto konkrétne fakty opäť úplne vyvracajú mýty, ktoré šíri Poľsko s cieľom ďalej eskalovať krízu na Ukrajine,“ uviedla ruská diplomacia.

Ruskému veľvyslanectvu chýbajú dôkazy

Ruské veľvyslanectvo vo Varšave pre AFP v samostatnom vyhlásení uviedlo, že „Poľsko neposkytlo dôkazy o ruskom pôvode objektov, ktoré vstúpili do poľského vzdušného priestoru“. K incidentu nad Poľskom došlo v noci, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré leží 70 kilometrov od poľských hraníc.

Foto: SITA (AP)

Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.

Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie sa Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte.

NATO aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy: Konzultácie zvolalo po narušení poľského vzdušného priestoru

