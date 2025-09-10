Moskva obvinila Poľsko zo šírenia mýtov: Ruské veľvyslanectvo tvrdí, že dôkazy v podobe zostrelených dronov neexistujú

Rusko v stredu obvinilo Poľsko zo šírenia „mýtov“ a nedostatku dôkazov. Varšava v noci na stredu zostrelila niekoľko dronov, ktoré narušili jej vzdušný priestor počas nočného útoku Moskvy zameraného na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí zopakovalo predošlé vyhlásenie ruských ozbrojených síl, že cieľom nebolo Poľsko a že ich drony mali dosah 700 kilometrov. „Tieto konkrétne fakty opäť úplne vyvracajú mýty, ktoré šíri Poľsko s cieľom ďalej eskalovať krízu na Ukrajine,“ uviedla ruská diplomacia.
Ruskému veľvyslanectvu chýbajú dôkazy
Ruské veľvyslanectvo vo Varšave pre AFP v samostatnom vyhlásení uviedlo, že „Poľsko neposkytlo dôkazy o ruskom pôvode objektov, ktoré vstúpili do poľského vzdušného priestoru“. K incidentu nad Poľskom došlo v noci, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré leží 70 kilometrov od poľských hraníc.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.
Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie sa Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte.
