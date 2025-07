Moderátor Samo Procházka s manželkou prežívali obrovský strach: Teo po narodení takmer neprežil

Niektoré príbehy rodičovstva sa nezačínajú radostným oznámením, ale neistotou, strachom a dlhým čakaním. Moderátor Samo Procházka a jeho manželka Viky si prešli náročnou cestou – od diagnóz, ktoré spochybňovali ich šance na dieťa, až po dramatické chvíle, keď ich vytúžený syn takmer neprežil.

Ako prezradili v podcaste Snami, moderátor Samo Procházka a jeho manželka Viky sa nebáli otvoriť tému obdobia, ktoré ich navždy poznačilo. Cesta k rodičovstvu pre nich nebola samozrejmosťou. Zdravotné komplikácie, neistota i obrovský strach o život ich syna z nich dnes robia silnejšiu rodinu, ktorá si váži každú spoločnú chvíľu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Samuel Procházka® (@graciosooo)

Neľahký začiatok ich príbehu

Viky už od mladého veku čelila zdravotným problémom, ktoré ovplyvňovali jej šance stať sa mamou. Diagnózy a verdikty lekárov v nej vzbudzovali obavy o budúcnosť. „Túto vetu som počula, že nebudem môcť mať nikdy dieťa. A teda, keď to počuje 21-ročná mladá baba, tak to je také, že ja už som mala myšlienky v hlave, že sa rozchádzame,“ zaspomínala si.

Lekári jej otvorene povedali, že počať bude zložitejšie. „My sme sa o tom so Samkom veľa rozprávali, čo sa týka tehotenstva, dieťaťa. Nám aj povedali, že otehotnieť bude trošku náročnejšie,“ priznala Viky s tým, že problém bol na jej strane. „Tak nám to doktorka nejako povedala a my sme to riešili. Boli to nejaké také problémy, ktoré sa ťahali dlhodobejšie.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Samuel Procházka® (@graciosooo)



Situácia ju trápila takmer rok. „Šlo čisto o zdravotný problém, ktorý som riešila dlhodobejšie. Konkrétne asi rok. Chodila som od jedného lekára k ďalšiemu lekárovi, a takto dookola. Povedali proste, že to bude problém, otehotnieť,“ opísala úprimne. Napriek neľahkej prognóze sa im nakoniec zázračne podarilo otehotnieť hneď na prvý pokus. Táto správa ich zaskočila, no zároveň naplnila nádejou a šťastím. Po rokoch neistoty sa ich sen začal meniť na skutočnosť.

Šťastie vystriedal strach o život