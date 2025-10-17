Modelka Daniela Peštová oslávila 55 rokov vo veľkom štýle. Takto vyzerá žena, ktorá nestarne

Foto: Instagram (daniela_pestova)

Frederika Lyžičiar
Vek sa mení, no jej šarm ostáva rovnaký.

Svetová topmodelka Daniela Peštová opäť ukázala, že krása nemá vek. Číslo 55 oslávila s úsmevom, pokojom a charizmou, ktorá jej roky len pridáva na príťažlivosti. Fanúšikovia ju preto zaplavili milými prianiami a komplimentmi.

Na svojom instagramovom profile sa modelka podelila o zábery z narodeninovej oslavy, ktoré sprevádzalo srdečné poďakovanie blízkym a fanúšikom. V príspevku vyzdvihla, aký výnimočný večer prežila a pripomenula, že atmosféra pripomínala scénu z románu Dana Browna.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova)

Oslava plná radosti a vďaky

„Toto je 55 a nemôžem z tváre zmazať úsmev! Ďakujem vám všetkým za narodeninové priania. Ďakujem, moji krásni priatelia a milé deti, že ste to so mnou oslávili a veľké ďakujem môjmu drahému manželovi, ktorý to celé zorganizoval,“ napísala Daniela Peštová na svojom Instagrame.

„Bol to jednoducho dokonalý večer v tom najkrajšom prostredí. Mimochodom, pripadalo mi to ako scéna priamo z románu Dana Browna – každú chvíľu som čakala, že sa objaví profesor Langdon,“ dodala modelka, ktorá sa so svojím narodeninovým príspevkom podelila o úprimnú radosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova)


V deň, keď Daniela Peštová sfúkla sviečky na torte, žiarila spokojnosťou a šťastím. Oslavu prežila v kruhu svojich najbližších – manžela Paľa Haberu a synov Paula Henryho a Yannicka Fausta, ktorí sa postarali o to, aby večer mal presne tú správnu atmosféru. Romantické prostredie pražského podniku s výhľadom na Karlov most len podčiarklo výnimočnosť chvíle.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)


Daniela zvolila elegantný, no pritom nápadne ženský outfit – čierne volánové minišaty s decentným prekrížením v dekolte doplnila dlhším „oversize“ sakom. Zlaté šperky a vysoké čižmy po kolená dodali celému „looku“ sofistikovaný pôvab, ktorý k nej dokonale pasoval.

Fanúšikovia ju zaplavili komentármi

