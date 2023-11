Mladíka v Hlohovci piati muži brutálne zbili a ťahali za autom. Potom ho naložili do kufra a vyhodili na zastávke

Trnavský vyšetrovateľ obvinil piatich mužov zo zločinu úmyselného ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, zločinu vydierania spolupáchateľstvom a jedného aj z prečinu krádeže. Všetci sa podieľali na krutej bitke mladého muža, ktorého zbili do bezvedomia. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov.

Muži podľa polície prinútili v Hlohovci nastúpiť do auta 20-ročného mladíka, tam ho začali biť. Vyčítali mu, že deň predtým informoval políciu o tom, že sa mali vlámať do rodinného domu. „S autom zašli až do obce Dvorníky, časť Posádka, zabočili na poľnú cestu, kde ho skopli na zem, priviazali mu o nohu lano a ťahali autom niekoľko metrov. Keď sa mu podarilo z lana dostať, pribehli opäť k nemu a v bitke pokračovali ďalej,“ informovala o drsnom útoku trnavská polícia.

Prikázali mu, aby sa vyzliekol

Potom mu prikázali, aby sa vyzliekol, zobrali mu mobil, preukaz a päťeurovú bankovku. Keď si mysleli, že dobitý muž je v bezvedomí, naložili ho do kufra auta a vyhodili ho na autobusovej zastávke v Bojničkách v okrese Hlohovec. Mladý muž skončil s viacerými zraneniami po celom tele v nemocnici, kde ho jednorazovo ošetrili.

Polícia krátko po skutku zadržala so súhlasom prokurátora prvých troch podozrivých mužov a neskôr ďalších dvoch. Muži vo veku 18, 20, 21, 26 a 31 rokov boli už v minulosti súdne trestaní, prevažne za násilné trestné činy. Traja z nich boli za násilnú trestnú činnosť v podmienke. Polícia tiež informovala, že jeden z obvinených sa v čase voľna zapájal do občianskej iniciatívy, ktorá si dala za cieľ riešiť výtržnosti mladistvých v Hlohovci.