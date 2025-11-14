Takýto škandál tu podľa Danka ešte nebol: Lajčáka a Korčoka vyzval k jednému kroku

Foto: TASR

TASR
Redakcia
Danko vyzýva Lajčáka, aby vysvetlil, či je komunikácia s Epsteinom pravdivá.

Predseda SNS Andrej Danko vyzval bývalého ministra zahraničných vecí a terajšieho poradcu premiéra Miroslava Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia s americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom pravdivá. Uviedol to na tlačovej konferencii.

„Miroslav Lajčák bol aj je špičkovým diplomatom. Niet pochýb o tom, že je to profesionál, a preto by sa k tejto veci mal profesionálne postaviť, tak ako aj jeho okolie. Mal by v prvom rade povedať, či je komunikácia z tých emailov autentická,“ povedal Danko. Chce takisto vedieť, ktoré správy z komunikácie sú pravdivé, a prečo Lajčák takto konal. V prípade, že Lajčák komunikáciu poprie, potom podľa Danka treba zistiť, kto je ten človek, ktorý mailovo komunikoval s Epsteinom. „Potom z toho budeme vyvodzovať aj príslušnú zodpovednosť,“ podotkol.

Výzva aj pre Korčoka

Danko taktiež vyzval vtedajšieho štátneho tajomníka rezortu diplomacie Ivana Korčoka, aby vysvetlil, či mal alebo nemal vedomosť o týchto komunikáciách. „Očakávam, že povedia, či sa reálne Korčok, Lajčák alebo iní ľudia stretávali s takýmito ľuďmi, čo bolo cieľom, či dostali nejaké finančné plnenia,“ poznamenal.

Zároveň šéf SNS očakáva od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), že skontroluje všetku komunikáciu svojich predchodcov na ministerstve. Chce vedieť, či predstavitelia rezortu nepodsúvali cudzej mocnosti informácie. Predpokladá, že na ministerstve je archív komunikácie. Chce tiež, aby Blanár zabezpečil, aby nenastal žiadny únik akýchkoľvek informácií.

„Rukolapný dôkaz“

„Takýto škandál tu ešte nebol, aby sa priamo preukázalo, že v nejakom takom zoskupení sa dostávajú informácie cez sieť ľudí k prezidentovi Spojených štátov, že sa odkrýva kuchyňa politiky. Ja si nepamätám v histórii, že by bol na dosah taký rukolapný dôkaz,“ skonštatoval.

Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj emailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že Epstein vraj v marci 2018 Lajčákovi poslal odkaz na článok portálu Daily Beast, v ktorom sa píše, že vtedajší prezident USA Donald Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Bývalý šéf slovenskej diplomacie mu následne mal prostredníctvom svojho pracovného ministerského emailu odpísať, že o tejto téme už počas dňa počul dosť.

O Lajčákovi si údajne Epstein v marci 2018 písal aj s bývalým poradcom a stratégom Trumpa Stevom Bannonom. Slovenského exministra mal Epstein v emaili pomenovať familiárne menom „Miro“ a uviedol, že by mohol viesť akýsi „európsky projekt“.

TASR sa pokúsi získať stanovisko Miroslava Lajčáka, Úradu vlády SR, Juraja Blanára a Ivana Korčoka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bývalý minister Miroslav Lajčák mal komunikovať so sexuálnym zvrhlíkom Jeffreyom Epsteinom. Dvojica si mala vymeniť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac