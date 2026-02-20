Ministerstvo zahraničia odporúča všetkým Slovákom v Iráne, aby urýchlene opustili krajinu

Lucia Mužlová
TASR
Opustite krajinu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR dôrazne varuje pred cestami do Iránu. V prípade, že sa Slováci v tejto moslimskej krajine nachádzajú, odporúčajú im ju urýchlene opustiť. Odporúčanie zverejnil rezort na svojom webe.

„V rámci prípadného pobytu v Iráne, aj napriek cestovnému odporúčaniu, odporúčame občanom Slovenska sledovať správy, aktuálne dianie a sociálne médiá a vyhýbať sa miestam, kde sa môžu konať masové zhromaždenia a protesty, najmä v noci,“ dodáva ministerstvo.

Vystríha pred fotografovaním príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov. „V prípade akejkoľvek bezpečnostnej eskalácie odporúčame stiahnuť sa okamžite do bezpečia, zbytočne neriskovať a vyčkať na upokojenie situácie v ubytovacom zariadení,“ radí MZVEZ.

USA zvyšuje napätie

Ministerstvo pripomína, že situácia v Iráne je po vojnovom konflikte v júni 2025 a tohtoročnej januárovej eskalácii spôsobenej protestami domáceho obyvateľstva veľmi citlivá, problémová. Napätie sa zvyšuje i s krokmi Spojených štátov.

Biely dom v stredu (18. 2.) vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine. Podľa zahraničných médií by k nemu mohlo dôjsť už počas víkendu.

Slovenská vláda v prípade Iránu uprednostňuje diplomatické riešenie pred vojenským.

Slovák, ktorý šokoval svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť…

