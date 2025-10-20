Ministerstvo vnútra nakúpilo nové autá za milión: 40 nových vozidiel má pomáhať tam, kde ide o sekundy

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Ministerstvo vnútra už v lete avizovalo zámer optimálne nastaviť krízové riadenie štátu.

Zamestnanci oddelení krízového riadenia na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut Dacia Duster. Ako dnes uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), cena jedného auta predstavuje 24-tisíc eur, pričom celková hodnota zákazky je v tomto prípade jeden milión eur.

„Aby vedeli prísť pozrieť akúkoľvek krízovú udalosť, ktorá sa udeje,“ povedal minister. Doplnil, že nákup vozidiel je financovaný z európskych zdrojov. Rezort vnútra sa následne podľa svojho šéfa plánuje v oblasti krízového riadenia zamerať na audit krytov civilnej ochrany.

Ministerstvo pokračuje v reforme krízového riadenia

Ministerstvo vnútra SR už v lete tohto roku avizovalo zámer optimálne nastaviť krízové riadenie štátu, a to v spolupráci s relevantnými partnermi. Koncepčnú reformu krízového riadenia a civilnej ochrany v Slovenskej republike na obdobie 2025 až 2030 už schválila aj vláda. Rezort má konkrétne ambíciu spojiť manažérske zmeny v riadení so stabilným systémom financovania. Zároveň chce užšiu spoluprácu so záchrannými zložkami susedných štátov.

„Hlavnými reformnými krokmi, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ľudí a samosprávu, sú najmä orientácia na zlepšenie informácií o rizikách a vzdelávacie aktivity, zvyšovanie znalostného povedomia o spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí a príprava samospráv v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany,“ uviedlo ministerstvo.

Dôraz na prevenciu a efektívnu reakciu pri krízach

Doplnilo, že posilniť sa má aj efektívna expertná úroveň krízového riadenia. V kombinácii s preventívnymi opatreniami by sa to malo prejaviť v zlepšení prípravy aj zefektívnení reakčných činností. Cieľom je dosiahnuť zníženie dopadov mimoriadnych udalostí, ale aj efektívne riadenie v prípade rôznych kríz.

