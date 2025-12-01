Koaličné strany strácajú voličov: Hlas padol na najnižšie čísla v histórii a PS s Matovičom by mohli poskladať silnú vládu

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Nina Malovcová
Vládne strany padajú na historické minimá.

Podpora strán Smer, Hlas a SNS sa podľa nového prieskumu dostáva na najnižšie hodnoty od parlamentných volieb. Vyplýva to z dát agentúry Ipsos pre Denník N, ktoré vznikli po sérii politických otrasov, protestov a vnútrokoaličných konfliktov. Smer by aktuálne volilo 17,8 percenta ľudí, čo predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcim mesiacom.

Prieskum agentúry Ipsos vznikol medzi 24. a 28. novembrom pre Denník N v období po masívnych protivládnych protestoch, po odvolaní vicepremiéra Petra Kmeca, po rozhodnutí súdu vo veci Matúša Šutaja Eštoka, ale aj po medializovaných výrokoch premiéra Roberta Fica o posielaní študentov na Ukrajinu.

Hlas aj SNS v problémoch, rastie Republika

Hlas dosiahol historické minimum so 7,8 percenta. Po nástupe Matúša Šutaja Eštoka do čela mala strana ešte okolo 17 percent. Aj SNS je na svojom minime s podporou 2,2 percenta. Naopak, výrazne rastie Republika.

Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko má 23,6 percenta, čo je jej historicky najlepší výsledok v meraniach Ipsosu. Stabilne rastie aj Hnutie Slovensko, ktoré sa z októbrových 7,8 percent posunulo na 9,5 percenta.

Foto: TASR/Martin Baumann

Prieskum ukazuje aj rast jeho voličského potenciálu. Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,7 percenta), KDH (5,5 percenta) a tesne aj Demokrati (5,1 percenta). Mimo parlamentu ostávajú Maďarská aliancia, Sme rodina a nová strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu.

Ako by vyzerala nová vláda a dôvera v politikov

Najviac mandátov by získalo PS (41), nasledujú Smer (31), Republika (19), Hnutie Slovensko (16), Hlas (13), SaS (12) a KDH a Demokrati po 9. Vládna trojica Smer, Republika a Hlas by mala len 63 hlasov, čo nestačí na väčšinu.

Najdôveryhodnejším politikom zostáva prezident Peter Pellegrini, hoci aj jeho dôvera dlhodobo klesá. Nasledujú Robert Fico, Michal Šimečka, Milan Uhrík, Branislav Gröhling, Andrej Danko a ďalej Matúš Šutaj Eštok, ktorému dôvera klesla z 33 na 24 percent. Najmenej dôveryhodným lídrom je László Gubík z Maďarskej aliancie.

