Nízke ceny, nanuk za 1 Kčs a socialistický radler: Slováci prezradili, ktoré retroveci im dnes chýbajú úplne najviac

V internetovej ankete sa objavila otázka, ktoré veci z minulosti Slovákom chýbajú najviac. Spomínajú sa Vlnky a to, ako bolo bežné kedysi sa stretávať s kamarátmi — jednoducho tak, že sme niekomu zazvonili na domový zvonček. Pod diskusným vláknom sa čoskoro začali kopiť komentáre plné nostalgie. Slováci si zaspomínali na detstvo, mladosť a veci, ktoré sa už nevrátia.

Nízke ceny, skutočné ovocie a limonáda vo vrecúšku

Mnohí spomínali na výrobky z čias socializmu — a najmä ich nízke ceny.

Jedna komentujúca napríklad s láskou opisuje nanuky za 1 Kčs a ich dlhšiu verziu za 1,50 Kčs. Pripomenula si aj neúdené pareničky, ktoré si kupovala „od tetušky v meste za drahých 5 Kčs“, žuvačky Pedro a nezabudnuteľnú ponornú špirálu v krčmách, ktorou si chlapi ohrievali pivo.

„Niektorí si ho dokonca dochucovali troškou malinového sirupu — socialistický radler,“ píše. Mnoho ľudí spomína, že aj keď bol výber skromnejší, produkty pôsobili autenticky, napríklad drene so skutočným ovocím: „V mrazáku v potravinách bola jahodová a marhuľová dreň, jablkový mušt — všetko naozaj z ovocia.“

Naprieč komentármi sa nesie spoločné presvedčenie — jedla bolo menej, no bolo kvalitnejšie. Ingrediencie boli skutočné: „Keď človek niečo kúpil, vedel, ako to bude chutiť — a že v koláči bude naozaj maslo, nie nejaký umelý tuk,“ píše jedna komentujúca. Džús bol len pomarančový a mrkvový, spočiatku len v plechovkách. V Česku sa zas predávali žlté, červené a neskôr oranžové malinovky v otlčených vratných fľašiach. A kto si spomenie na malinovku v priehľadnom vrecúšku so slamkou na stanici, vie, že piť ju bez obliatia bol takmer športový výkon.

V niektorých krčmách sa predávali veľké pekárenské slané tyčinky po kuse. Produkty „vo vrecúšku“ boli v tom čase hitom. Spomína sa ikonická „limo“, karamelové mlieko a, samozrejme, nápoje v sklenených fľašiach. Podľa jednej diskutujúcej, zlom nastal niekedy v rokoch 1992 – 1993, keď sa sklenené fľaše začali vytrácať.

Ľuďom dnes chýba aj Copa Caffe a chuť „skutočného Granka“, cukríky Sisi, Roks, čierne pelendreky, nanuky v tvare duchov, cereálie Vlárka či turecký med, ktorý už dnes „nájdeme len na jarmokoch“.

Cukor, káva, limonáda

Veľa ľudí si s láskou spomína aj na hračky, ranné rozprávky a televízne hity, ktoré formovali ich detstvo. Spomínajú na hlúpu kuchárku, na veršovačku „cukor, káva, limonáda“ a na postavy, akými sú medveď Balú a prasiatko Gordy, ale aj nezabudnuteľné relácie ako Maxihra či Noemov ostrov.

A čo by to bolo za detstvo bez skákania cez gumu? Táto jednoduchá zábava sa spomenula viackrát a mnoho ľudí stále nedokáže opustiť spomienku na ikonické céčka a guličky — hru s vlastnou ekonomikou, ktorú dnešné deti možno nikdy celkom nepochopia.

Silné spomienky patria aj tomu, ako sme kedysi trávili čas. Mnohí si vybavujú pionierske schôdzky, „kalamitné“ či „uhoľné“ prázdniny, ale najmä — koľko času deti trávili vonku. Cez víkendy doma neboli a letné prázdniny boli synonymom slobody. Deti sa domov vracali len na záchod a na večeru a rodičia o nich často „celý deň ani nevedeli“. Mestá však boli bezpečnejšie, doprava pomalšia a ľudia na seba navzájom dávali pozor. Ako píše jedna komentujúca:

Navzájom sme si pomáhali, rozprávali sa pred panelákom… Spoločnosť nebola zďaleka taká ľahostajná a rozhádaná ako teraz.

Nakoniec, mnohých rozvášnila spomienka na prísnu etiketu okolo plánovania buchiet na pare: „Tie buchty si pamätám u kamošky susedky o štyri domy ďalej,“ píše jedna komentujúca. „Jej mama robila vždy dve misky – jedny s kakaom, druhé s makom. Vyložila to von a jedli sme všetci.“

„Štandard. Všetky babičky to robili,“ potvrdzuje ďalšia. „Decká šli tam, kde boli buchty. Tetky si to hlásili medzi sebou, v pondelok bol míting a tam generálna šéfka rozhodla, kto čo varí,“ smeje sa na záver. „Ale tie buchty boli unikátne, vždy keď ich jem, tak myslím na všetky tie babičky. To bol celý gang.“