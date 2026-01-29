Mimoriadne nešťastie na východe Slovenska: Nákladné auto zrazilo len 5-ročného chlapca, na mieste bol mŕtvy

Vo štvrtok došlo v jednej z obcí okresu Vranov nad Topľou k tragickej nehode. Nákladné vozidlo tam zrazilo päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.
Prípadom sa intenzívne zaoberajú
K nehode došlo krátko pred 12.00 h a prípadom sa intenzívne zaoberajú. Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť. „Buďte mimoriadne pozorní, najmä v obciach, obytných zónach a v blízkosti detí. Sekunda nepozornosti môže mať nezvratné následky,“ upozornila.
Odporúčané články
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku