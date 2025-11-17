Mimoriadna udalosť: V Topoľčanoch horí bytový dom, zasahujú všetky zložky. Hlásia viacero zranených

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Na mieste zasahujú hasiči.

V Topoľčanoch v Nitrianskom kraji horí bytový dom. Na mieste je viacero zranených. Aktuálne tam zasahujú štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.

Ľudí evakuujú

Požiar vypukol v bytovom dome na Streďanskej ulici, v blízkosti pivárne Aréna. Hasiči zasahujú v plnom nasadení, na mieste je viacero vozidiel aj špeciálna technika. Viacero ľudí museli záchranári previezť do nemocnice. Obyvateľov evakuujú prostredníctvom plošiny a na mieste je evakuačný autobus. Z miesta vidieť dym a ide o rozsiahlu operáciu.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaely Gundovej ide o požiar v pivničných priestoroch bytového domu, pri ktorom došlo k zadymeniu dvoch vchodov. „Aktuálne na mieste zasahujú hasiči z Topoľčian, Nitry a Selenca,“ povedala pre TASR.

Topoľčianska radnica informovala, že požiar vznikol na Streďanskej ulici 2617 vo vchode B. „Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Nikto nebol vážne zranený. Aktuálne prebieha evakuácia bytov a pripravujeme zázemie pre obyvateľov. Hasiči robia všetko, čo je v ich silách, aby zistili rozsah škôd na statike a sieťach, aby boli byty čoskoro sprístupnené,“ uviedol mestský úrad. Zároveň vyzval ľudí, ktorí bývajú v blízkosti udalosti, aby umožnili hladký priebeh záchranných prac.

