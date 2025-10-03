Mimoriadna informácia pre občanov v prihraničných oblastiach Rakúska: V sobotu prebehne testovanie varovného systému

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje občanov žijúcich v prihraničnej oblasti so susedným Rakúskom, že v sobotu 4. októbra medzi 12:00 a 13:00 sa v Rakúsku uskutoční celoštátne testovanie varovného systému.
V rámci testovania bude vykonaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska a zároveň aj celoštátna skúška systému založeného na technológii Cell Broadcast, ktorý umožňuje zasielanie varovných správ priamo na mobilné telefóny. Text varovnej správy sa po prijatí automaticky zobrazí na displeji telefónu.
Správu môžu dostať aj Slováci blízko rakúskej hranice
Ministerstvo vnútra upozorňuje, že slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, môžu tieto testovacie varovné správy tiež obdržať.
„Táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, resp. v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora,“ uvádza rezort vnútra.
Testovacie správy by mali byť jasne označené ako testovacie, aby nedošlo k zámene s reálnym varovaním. Ministerstvo vnútra SR týmto spôsobom zabezpečuje informovanosť občanov o plánovaných testoch, ktoré sú súčasťou prípravy na efektívne varovanie obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.
