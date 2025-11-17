Milan Kňažko v 1 na 1: Syna som skrýval, mohlo to skončiť basou. Nakoniec mi od šťastia tiekli slzy

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.
Pripomíname si 17. november – deň, ktorý pred 36 rokmi otvoril cestu k slobode a demokracii na Slovensku. Ľudia sa postavili proti režimu, ktorý desaťročia ničil životy a potláčal ľudskú dôstojnosť. Odkaz tribún bol v novembri 89 jasný: chceme slobodu, naša budúcnosť je Európa. Milan Kňažko v rozhovore spomína aj na to, ako mu chodili vyhrážky, ako sa bál o svojho syna a musel ho ukrývať u priateľov.
Podľa bývalého politika je demokracia po 36 rokoch opäť v ohrození. Vláda sa snaží obmedziť prístup médií k informáciám, útoky na slobodných novinárov a občiansku spoločnosť sú bezprecedentné. Dokonca sa mladí ľudia stávajú chodiacimi terčmi politikov, ktorí ich nenávistne označujú, zosmiešňujú alebo tvrdia, že sú využívaní opozíciou. Podľa Milana Kňažka ide o komunistické praktiky. Aj tesne pred pádom režimu hovorili komunisti o mladých ako o tých, ktorí sú zneužívaní opozíciou.
Odkaz 17. novembra je podľa Kňažka potrebné neustále pripomínať. Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, ak ich nebudeme aktívne chrániť.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Milanom Kňažkom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
