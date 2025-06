Mikina, deravé nohavice a veľavravné odkazy: Speváčka Madonna v kúpeľni opäť vystrojila módnu prehliadku

Sociálne siete dnes nie sú len miestom prezentácie krásy, ale aj silným nástrojom vyjadrenia postojov, nálad či identity. Madonna opäť ukázala, že aj v domácom prostredí dokáže inšpirovať – a popritom zabaviť i provokovať.

Ako zverejnila na svojom Instagrame, momentálne trávi veľa času práve vo svojej kúpeľni, ktorá sa pre ňu stala nečakaným centrom kreatívneho vyjadrenia. V sérii fotografií predstavila originálne outfity s odkazmi, ktoré majú presah – od spoločenskej kritiky, cez humor až po výpovede o sebadôvere.

Sebavedomie s nadhľadom a humorom

Na jednej z fotografií sa Madonna objavuje v pančuchách s vyšívaným textom „Mom, I am a rich man“. Tento výrok je známy z rozhovoru so speváčkou Cher, ktorá ho použila ako odpoveď svojej matke na otázku, prečo si nenájde bohatého muža. Odvtedy sa stal symbolom ženskej nezávislosti a sebestačnosti. Fanúšikovia si to hneď všimli a v komentároch ju za tento odkaz chválili.

V ďalšom outfite zvolila výrazný kontrast medzi nežným vzorom a nápisom „I am not a happy cabbage“. Mierne absurdná, no zábavná hláška doplnená ilustráciami, pripomína výšivky zo starých čias. V oboch prípadoch Madonna ukazuje, že sa nebojí spojiť módu s odkazom, nadhľadom a dávkou irónie.

