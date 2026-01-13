Migaľovo ministerstvo mlčí: Na otázky o zvláštnych zákazkách za 100 miliónov eur neodpovedá

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
SITA
Okrem toho ministerstvo zrušilo interné poradné orgány na posudzovanie projektov, ako sú architektonická, projektová a produktová komisia.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) neodpovedalo na detailné zistenia ohľadom nových projektov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktoré majú hodnotu viac než 100 miliónov eur. Dokument s analýzou a odporúčaniami pripravil tím Slovensko.Digital a ministerstvu ho zaslal už pred mesiacom, no odpoveď neprišla.

Projekty sa zameriavajú na tri hlavné oblasti: riešenie havarijného stavu platformy slovensko.sk, vývoj Mobilnej schránky a stratégie pre mobilné aplikácie štátu a implementáciu BankID (Smart Slovensko) ako prístupového riešenia do štátnych služieb.

Slovensko.Digital v tom vidí účelové obchádzanie verejnej kontroly

Všetky obstarávania k týmto projektom boli medzitým zo strany NASES zrušené. Dôvodom boli zrušujúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré potvrdil znalecký posudok s vyzdvihnutím nedostatkov uvedených v odporúčaniach Slovensko.Digital, a taktiež nemožnosť splniť míľnik k 15. novembru 2025 pre dodanie predmetu zákazky.

Napriek zrušeniu obstarávaní však NASES plánuje pokračovať v projektoch bez zverejňovania dostatočných informácií, pričom sa odvoláva na obmedzenia vyplývajúce zo zákona o utajovaných skutočnostiach. Ladislav Kovár zo Slovensko.Digital to vníma ako účelové obchádzanie verejnej kontroly a protirečenie s predvolebnými sľubmi transparentnosti zo strany ministra.

Okrem toho ministerstvo zrušilo interné poradné orgány na posudzovanie projektov, ako sú architektonická, projektová a produktová komisia. Tento krok nasledoval po odchode piatich kľúčových zamestnancov Sekcie inovácií a eGov služieb, ktorí protestovali proti spôsobu riadenia zo strany vedenia ministerstva a NASES.

Ján Suchal zo Slovensko.Digital oznámil, že využijú všetky legálne možnosti na zabezpečenie transparentnosti a hospodárnosti v oblasti štátnej IT infraštruktúry. Odborné hodnotenie projektov sa očakáva aj zo strany Útvaru hodnoty za peniaze.

V prípade reakcie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budeme článok aktualizovať.

