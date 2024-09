Michelko zo SNS tvrdí, že urobia všetko preto, aby sa DPH na knihy nezvýšila: Pre pár drobných to zato nestojí

Daň z pridanej hodnoty (DPH) na knihy by mala zostať na pôvodnej úrovni desiatich percent, pretože dosahy na knižný trh po zvýšení na 23 percent by boli veľmi negatívne. Pre agentúru SITA to povedal poslanec Národnej rady SR za SNS Roman Michelko.

„Treba si povedať, že knižný trh má 100 – 110 miliónov eur, výnos by mal byť zhruba 23 miliónov eur, pri zvýšení DPH o 13 percent môžeme odhadovať, že ten prínos bude asi päť – šesť miliónov, čo je zanedbateľná suma,“ poukázal Michelko.

Ide vraj o „pár drobných“

Verí, že sa nájde nejaká rozpočtová kapitola, ktorá tento výpadok nahradí. „Tie dosahy na knižný trh sú veľmi negatívne, takže naozaj pre tých pár drobných to nestojí za to. Verím, že presvedčíme ministerstvo financií, nájde sa konsenzus a táto daň sa na 23 percent nezvýši,“ povedal Michelko.

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty na knihy je súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý predstavila vláda. Cieľom opatrení má byť konsolidácia verejných financií. Avizované zvýšenie DPH na knihy sa stretlo s vlnou kritiky. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) zvyšovanie dane komentoval tým, že knihy si kupujú bohatí ľudia. Následne sa obhajoval, že jeho slová boli účelovo dezinterpretované. „Som prvý, kto by chcel čo najmenšiu daňovú záťaž na knihy, som prvý, ktorý si želá čo najviac vzdelanú spoločnosť,“ povedal.