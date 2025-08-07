Z plaviek do teplej bundy: Na Slovensku v noci hrozí nezvyčajný jav, tieto okresy zasiahne prízemný mráz

V okresoch Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad sa môže v noci na piatok (8. 8.) vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 3:00 do 7:00.
Informoval o tom na svojom webe.
Počas leta ide o nezvyčajný jav
Meteorológovia upozornili na možné poškodenie vegetácie nižšieho vzrastu pre výskyt prízemného mrazu. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 až -2°C,“ doplnili.
Podľa portálu iMeteo je prízemný mráz počas augusta nezvyčajný a môže ohroziť vegetáciu.
