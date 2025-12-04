Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu: Poplach v Žiline, do ovzdušia uniká neznáma látka

Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline pre TASR potvrdilo, že záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.
„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.
