Medzinárodná hanba: Nemecký europoslanec prišiel na Slovensko a natáčal si haciendy. Ide o obrovský virál

Luxusné vily, bazény a súkromné pozemky financované z peňazí Európskej únie. Presne takto podľa nemeckého europoslanca Daniela Freunda vyzerá realita čerpania eurofondov na Slovensku.
Vo videu, ktoré natočil počas návštevy krajiny, otvorene hovorí o zneužívaní dotácií a jeho odkaz sa bleskovo šíri po sociálnych sieťach. Počet pozretí už presiahol 1,2 milióna.
Freund v zázname upozorňuje, že prostriedky určené na rozvoj vidieka a podporu cestovného ruchu často neskončili tam, kde mali. Namiesto dostupného ubytovania pre turistov podľa neho vznikali súkromné rezidencie, a to aj u ľudí s väzbami na politické špičky.
Onedlho v Bruseli
Ako informuje Denník N, kauza sa dostane až na pôdu Bruselu. Budúci týždeň by mal o udalostiach rokovať Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.
Rozdelených bolo viac ako 40 miliónov eur. Namiesto verejných ubytovacích zariadení však v mnohých prípadoch vznikli súkromné objekty. Medzi medializované patrí aj Vidiecky dom Malanta či Fafokan, spájané s podnikateľom Norbertom Bödörom.
