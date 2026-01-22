Medzinárodná hanba: Nemecký europoslanec prišiel na Slovensko a natáčal si haciendy. Ide o obrovský virál

Reprofoto: ig/europafreund

Martin Cucík
Daniel Freund, nemecký europoslanec, natočil virálne video. Ukazuje známe haciendy, pri ktorých je podozrenie z korupcie.

Luxusné vily, bazény a súkromné pozemky financované z peňazí Európskej únie. Presne takto podľa nemeckého europoslanca Daniela Freunda vyzerá realita čerpania eurofondov na Slovensku.

Vo videu, ktoré natočil počas návštevy krajiny, otvorene hovorí o zneužívaní dotácií a jeho odkaz sa bleskovo šíri po sociálnych sieťach. Počet pozretí už presiahol 1,2 milióna.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniel Freund (@europafreund)

Freund v zázname upozorňuje, že prostriedky určené na rozvoj vidieka a podporu cestovného ruchu často neskončili tam, kde mali. Namiesto dostupného ubytovania pre turistov podľa neho vznikali súkromné rezidencie, a to aj u ľudí s väzbami na politické špičky.

Onedlho v Bruseli

Ako informuje Denník N, kauza sa dostane až na pôdu Bruselu. Budúci týždeň by mal o udalostiach rokovať Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

Rozdelených bolo viac ako 40 miliónov eur. Namiesto verejných ubytovacích zariadení však v mnohých prípadoch vznikli súkromné objekty. Medzi medializované patrí aj Vidiecky dom Malanta či Fafokan, spájané s podnikateľom Norbertom Bödörom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európska prokuratúra preveruje tendre Migaľa: Týkajú sa nákupov za 130 miliónov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac