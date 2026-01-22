Európska prokuratúra preveruje tendre Migaľa: Týkajú sa nákupov za 130 miliónov

Foto: TASR/Jakub Kotian

Martin Cucík
TASR
Nadácia Zastavme korupciu hlási, že Európska prokuratúra koná v prípade slovensko.sk.

Európska prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci obstarávania IT riešení pre portál verejnej správy slovensko.sk. Má ísť o podozrenia zo spáchania zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v štádiu pokusu.

Vo štvrtok o tom na sociálnej sieti informovala nadácia Zastavme korupciu. „Koncom roka sme spolu so Slovensko.Digital upozornili na pochybné nákupy za približne 130 miliónov eur, ktoré rozbehol minister Samuel Migaľ (nezávislý). Išlo o prerábku portálu slovensko.sk. Pre nákup jedného konkrétneho IT riešenia sme podali trestné oznámenie,“ uviedla nadácia.

Zastavme korupciu spresnila, že išlo o nákup tzv. licencie IAM pre portál slovensko.sk za 17,8 milióna eur. Podmienky boli podľa nej nastavené tak, aby zvýhodnili firmu Barclet, ktorá je prepojená s dlhoročným dodávateľom GlobalTel.

Ministerstvo sa neobáva

Trestné oznámenie podala nadácia ešte koncom októbra minulého roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vtedy reagovalo, že víta trestné oznámenie, „pretože je absurdné a vďaka jeho neúspechu bude mať verejnosť ďalší argument na to, že kroky, ktoré sa realizujú, sú absolútne v súlade so zákonom a sú prospešné pre Slovensko“.

Podľa rezortu investícií nadácia ignorovala fakty a prekrúcala informácie, pričom MIRRI s ňou komunikovalo a na všetky otázky jej odpovedalo. Na portáli slovensko.sk fungujú licencie od spoločnosti Barclet od roku 2015, ale kapacitne a funkcionalitou podľa MIRRI nespĺňajú požadované parametre. Predmetom obstarávania malo byť ich vylepšenie.

