Medvedica s mláďatami sa priblížila k domom: Mesto vyzýva obyvateľov na opatrnosť, pozor si majú dať najmä na túto vec

Mesto Svit upozorňuje na nebezpečný pohyb medvedice s mláďatami. Šelmu zaznamenali v pondelok (29. 9.) vo večerných hodinách na Ulici P. Jilemnického pri nájomnej bytovke. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme občanov, aby boli obozretní. Hliadka mestskej polície (MsP) zaznamenala medvedicu s mladými vo večerných hodinách a kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ uviedlo mesto. Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.
Obyvatelia by mali byť ostražití
Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov, aby správne nakladali s komunálnym odpadom a bioodpadom, keďže je nezabezpečený, ľahko dostupný a predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Zároveň žiada občanov, ak zaznamenali výskyt medveďa, aby to nahlásili na linku 158, respektíve MsP alebo zásahovému tímu.
