Obľúbená letná destinácia Slovákov mení pravidlá: Dovolenku vám môže pokaziť pokuta 3000 eur

Turisti smerujúci do Grécka musia s príchodom letnej sezóny počítať s prísnejšími pravidlami správania. Úrady zaviedli nové opatrenia, ktorých cieľom je chrániť historické pamiatky, životné prostredie aj zdravie obyvateľov. Ako referuje portál Blic, porušenie pravidiel môže viesť k pokutám od desiatok až po tisíce eur.
Jedným z najdiskutovanejších opatrení je zákaz nosenia topánok na vysokých podpätkoch pri návšteve archeologických lokalít vrátane aténskej Akropoly. Dôvodom je ochrana viac ako 2000 rokov starého mramoru, ktorý je už teraz poškodený vysokým počtom návštevníkov. Turistom, ktorí zákaz porušia, hrozí pokuta až do výšky 900 eur, alebo im môže byť vstup na miesto úplne odmietnutý.
Prísne pravidlá platia aj v múzeách a historických objektoch, kde je zakázané dotýkať sa exponátov. Úrady tak reagujú na rastúci tlak masového turizmu, ktorý ohrozuje zachovanie kultúrneho dedičstva krajiny.
Pokuta aj zákaz šoférovania
Zmeny sa dotkli aj cestnej premávky. Fajčenie v aute s dieťaťom mladším ako 12 rokov je po novom prísne sankcionované. V prípade osobných vozidiel môže pokuta dosiahnuť až 1500 eur, pri firemných alebo prenajatých autách dokonca až 3000 eur. Súčasťou trestu je aj zákaz šoférovania na 30 dní.
Grécke úrady zároveň apelujú na zodpovedné správanie turistov v súvislosti so spotrebou zdrojov. Počas horúcich letných mesiacov krajina čelí nedostatku vody, preto sa neodporúča napríklad umývanie áut. Hotely vyzývajú hostí, aby počas neprítomnosti nenechávali zapnutú klimatizáciu, čím chcú znížiť energetickú záťaž.
Sprísnenie pravidiel prichádza v čase, keď grécky turizmus zažíva rekordné obdobie. V minulom roku navštívilo krajinu takmer 38 miliónov turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 5,6 percenta a tretí rekord v rade. Podľa ministerstva turizmu bol rok 2025 najúspešnejší v histórii odvetvia.
Rast zaznamenali návštevníci z Európskej únie aj mimo nej, pričom počet turistov z krajín mimo EÚ stúpol až o desať percent. Grécko patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie destinácie aj pre slovenských dovolenkárov, ktorí tak budú musieť nové pravidlá počas letnej sezóny dôsledne dodržiavať.
Nahlásiť chybu v článku