Zabudnite na Putina aj Trumpa: Medzi Slovákmi je najobľúbenejší iný svetový lider

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Ako Slováci vnímajú svetových lídrov?

Spomedzi svetových lídrov Slováci najpozitívnejšie vnímajú francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Celkovo ho pozitívne vníma 41 percent z nich, pričom 9 percent ho vníma veľmi pozitívne a 32 percent skôr pozitívne. Negatívne ho vníma 39 percent ľudí (18 percent skôr negatívne a 21 percent veľmi negatívne), 14 percent sa nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.

Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorá sa respondentov na Slovensku pýtala, ako vnímajú rôzne osobnosti. Prieskum bol realizovaný od 5. až 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov. Ruského prezidenta Vladimira Putina vníma negatívne viac ako polovica respondentov, ide celkovo o 55 percent z nich (18 percent skôr negatívne a 37 percent veľmi negatívne), zároveň má ale po Macronovi druhú najvyššiu mieru pozitívneho vnímania.

Putin má druhé najvyššie pozitívne vnímanie

Ide celkovo o 33 percent opýtaných, z ktorých 14 percent uviedlo, že ho vníma veľmi pozitívne a 19 percent sa vyjadrilo, že Putina vníma skôr pozitívne. V miere negatívneho vnímania ruského prezidenta ale predbehol iný svetový politik. Ide o prezidenta Spojených štátov amerických (USA) Donalda Trumpa, ktorého negatívne vníma 74 percent slovenskej populácie (33 percent skôr negatívne a 41 percent veľmi negatívne). Veľmi pozitívne ho vnímajú tri percentá opýtaných, skôr pozitívne 12 percent.

Foto: SITA/AP

„Voliči prozápadných strán konzistentne odmietajú Putina a pozitívne hodnotia západných lídrov. Voliči národne orientovaných strán prejavujú opačný vzorec. Jedine Donald Trump nedokáže mobilizovať pozitívne vnímanie ani v jednom voličskom tábore – je univerzálne nepopulárny, čo ho odlišuje od všetkých ostatných lídrov,“ vraví Michal Mislovič z NMS.

Macron je pozitívne vnímaný najmä mladšími ľuďmi a voličmi opozičných strán, ale aj koaličného Hlasu. S rovnakou mierou pozitívneho vnímania skončili v prieskume čínsky prezident Si Ťin-pching a nemecký kancelár Friedrich Merz. U oboch sa sedem percent opýtaných vyjadrilo, že ich vníma veľmi pozitívne, a po 24 percent respondentov uvádzalo, že týchto politikov vnímajú skôr pozitívne. Rovnakú majú aj mieru negatívneho vnímania, a to u 35 percent opýtaných.

Niektorých lídrov Slováci nepoznajú

V prípade Merza 20 percent respondentov odpovedalo „skôr negatívne” a 15 percent „veľmi negatívne”, u Si Ťin-pchinga 22 percent opýtaných uvádzalo, že ho vnímajú „skôr negatívne” a 13 percent volilo možnosť „veľmi negatívne”. Zároveň ale u oboch pomerne vysoké percento respondentov odpovedalo, že danú osobnosť nepoznajú, prípadne nechceli vôbec odpovedať. Nemeckého kancelára nepozná podľa svojich slov 18 percent respondentov a 16 percent nevedelo či nechcelo odpovedať.

U čínskeho prezidenta dosahovala miera týchto odpovedí 15 a 19 percent. Najvyššiu mieru odpovedí „nepoznám” mal britský premiér Keir Starmer, ktorého nepozná 30 percent slovenskej populácie. Ďalších 17 percent nechcelo odpovedať, ako ho vnímajú. Negatívne ho vníma celkovo 30 percent opýtaných (17 percent skôr negatívne a 13 percent veľmi negatívne). Skôr pozitívne ho vníma 17 percent respondentov a veľmi pozitívne 6 percent.

Merza a Starmera častejšie nepoznajú voliči opozičných strán, najmä PS, SaS a KDH. Mislovič vysvetľuje vyššiu úroveň znalosti o čínskom lídrovi viacerými dôvodmi, a to geopolitickou situáciou, mediálnym pokrytí, ale aj nevýraznosťou európskych predstaviteľov. „Je to signál, že pozitívny vzťah ku krajine automaticky neznamená aj záujem o jej politickú reprezentáciu,“ dopĺňa Mislovič. Pozitívnejší vzťah k Si Ťin-pchingovi majú najmä muži, starší ľudia a voliči súčasnej koalície.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

Najnovšie články

