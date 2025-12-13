McDonald’s stiahol tvrdo kritizovanú vianočnú reklamu: Ľudí pobúrilo viacero vecí, firma sa teraz kajá

Vianočná reklama, ktorá mala zaujať iróniou a nadhľadom, sa napokon stala terčom ostrej kritiky. McDonald’s sa rozhodol v jednej európskej krajine stiahnuť sviatočný spot vytvorený pomocou umelej inteligencie po tom, ako vyvolal negatívne reakcie verejnosti a silnú diskusiu na sociálnych sieťach.
Ako informoval britský denník The Guardian, išlo o reklamu nasadenú v Holandsku. Spot s názvom Najhoršie obdobie v roku pracoval s obrazmi zimného chaosu v mestách a snažil sa poukázať na stres, ktorý ľudia počas sviatkov často zažívajú.
Vianoce vykreslili ako obdobie stresu
Reklama zobrazovala viacero pochmúrnych scén. Santa Claus uviaznutý v dopravnej zápche, cyklista šmýkajúci sa na zľadovatenom povrchu či nebezpečný vianočný stromček mali vytvoriť kontrast k tradičnej predstave pokojných Vianoc.
Posolstvom bolo, že pred predvianočným stresom sa dá uniknúť v reštauráciách McDonald’s. Mnohí diváci však takýto pohľad odmietli. Podľa nich spot narúšal sviatočnú atmosféru a pôsobil cynicky v období, ktoré je pre ľudí symbolom pokoja, rodiny a oddychu.
McDonald’s reagoval na vlnu kritiky
Spoločnosť sa po negatívnych reakciách rozhodla reklamu stiahnuť a svoje rozhodnutie vysvetlila v oficiálnom vyhlásení. „Cieľom reklamy bolo poukázať na stresujúce momenty počas sviatkov. Reakcie na sociálnych sieťach a záujem médií nám však ukázali, že pre mnohých ľudí sú Vianoce tým najkrajším obdobím v roku,“ uviedol McDonald’s.
Reklama vznikla pomocou AI
Spot vznikol v produkčnej spoločnosti Sweetshop Films s využitím generatívnej umelej inteligencie. Jej šéfka Melanie Bridgeová sa postavila na obranu projektu a zdôraznila, že AI nemá nahrádzať ľudí. „Nejde o nahrádzanie remesla, ale o rozšírenie nástrojov. Vízia, vkus a vedenie zostávajú vždy ľudské,“ napísala na sociálnej sieti LinkedIn.
Zároveň uviedla, že na reklame päť týždňov pracoval desaťčlenný tím. Tieto slová však vyvolali ďalšiu polemiku. Emlyn Davies z produkčnej spoločnosti Bomper Studio upozornil, že v porovnaní s tradičným natáčaním ide o výrazne menší počet zapojených ľudí a otvoril otázku, čo sa v takýchto projektoch stane s hercami či filmovými štábmi.
