Nové informácie v prípade zavraždeného novorodenca: Prokurátorka žiada väzbu pre jeho matku

Lucia Mužlová
TASR
Prípad sa posúva.

Policajti našli v noci z pondelka na utorok na Nobelovej ulici v Bratislave telo novorodenca bez známok života. Nachádzalo sa v priestoroch jedného z bytov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Polícia v súvislosti s nálezom aktuálne vykonáva potrebné úkony. „Vzhľadom k aktuálne vykonávaným procesným úkonom, ako aj s prihliadnutím na citlivosť prípadu, bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ povedala v reakcii na udalosť Bartošová.

Podľa informácií webu TV Noviny, mala matka dieťaťa ísť v noci do nemocnice, kde porodila placentu. Až následne išla situáciu preveriť polícia. Telo novorodenca bolo v práčke. Polícia zadržala aj muža, toho však už prepustili.

Prokuratúra žiada väzbu

Prípad sa posunul do ďalšej fázy. Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave v stredu večer podala na Mestský súd Bratislava I návrh na vzatie matky dieťaťa do väzby, píšu TV Noviny.

Podľa informácií z prokuratúry bol návrh podaný z dôvodov takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Žena je obvinená z podozrenia zo spáchania trestného činu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. Tento paragraf sa vzťahuje na situácie, keď matka v rozrušení po pôrode usmrtí svoje dieťa. Za takýto skutok hrozí trest odňatia slobody v trvaní od štyroch do ôsmich rokov.

