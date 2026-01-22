Masívna policajná akcia na západe Slovenska: Národná protidrogová jednotka zasahuje v Pezinku

Na západe Slovenska prebieha rozsiahla policajná akcia. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti zasahujú priamo na území mesta Pezinok.
Informácie o prebiehajúcom zásahu zverejnila Polícia Slovenskej republiky na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Zásah je zameraný na boj proti drogovej trestnej činnosti, pričom ide o aktuálne prebiehajúcu operáciu.
Polícia zatiaľ ďalšie detaily nezverejnila
Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia zatiaľ neposkytla bližšie informácie o rozsahu zásahu ani o tom, či došlo k zadržaniu osôb. Podľa jej vyjadrenia nie je v tejto fáze možné zverejniť ďalšie podrobnosti. Polícia zároveň uviedla, že verejnosť bude o vývoji situácie informovať hneď, ako to situácia dovolí.
Akcia v Pezinku tak naďalej pokračuje a ďalšie informácie majú pribudnúť neskôr.
