Masívna policajná akcia na západe Slovenska: Národná protidrogová jednotka zasahuje v Pezinku

Nina Malovcová
Národná protidrogová jednotka zasahuje v Pezinku.

Na západe Slovenska prebieha rozsiahla policajná akcia. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti zasahujú priamo na území mesta Pezinok.

Informácie o prebiehajúcom zásahu zverejnila Polícia Slovenskej republiky na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Zásah je zameraný na boj proti drogovej trestnej činnosti, pričom ide o aktuálne prebiehajúcu operáciu.

Polícia zatiaľ ďalšie detaily nezverejnila

Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia zatiaľ neposkytla bližšie informácie o rozsahu zásahu ani o tom, či došlo k zadržaniu osôb. Podľa jej vyjadrenia nie je v tejto fáze možné zverejniť ďalšie podrobnosti. Polícia zároveň uviedla, že verejnosť bude o vývoji situácie informovať hneď, ako to situácia dovolí.

Akcia v Pezinku tak naďalej pokračuje a ďalšie informácie majú pribudnúť neskôr.

