Odborníčka prezradila, aké je najhoršie miesto na odkladanie mejkapu. Odhaľte, ktorý produkt treba vymieňať častejšie

Nie je nič horšie ako plesnivá hubka na mejkap alebo zatuchnutý zápach parfumu, ktorý ste nechali príliš dlho na poličke, kde naň svietilo slnko. Produkty v starostlivosti o pleť a dekoratívne prípravky nemajú neobmedzenú dobu používania. Mali by sa skladovať správnym spôsobom, nehovoriac o ich bezpečnom používaní. Len tak docielite to, že splnia svoj účel a vydržia vám dlhšie v top forme. Ale hlavne neuškodia vašej pleti.

Riaditeľka kliniky Dr. Harshna Bijlani upozorňuje na portáli Vogue India na správne uchovávanie produktov, o ktorom však doteraz mnohé ženy nevedia. Dokonca robia jednu veľkú chybu a sú presvedčené o tom, že nejde o žiadny prehrešok.

„Všetky mejkapové produkty a pomôcky by sa mali skladovať na chladnom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti. To znamená, že by ste mejkap určite nemali mať v kúpeľni,“ varuje odborníčka, podľa ktorej by mejkap mal byť oddelene v kozmetickej taštičke alebo v zásuvke. Vďaka tomu sa nekontaminuje baktériami z iných produktov alebo v dôsledku vysokej vlhkosti.

Prospieva im chladné a tmavé miesto

Okrem doby použiteľnosti uvedenej na zadnej strane výrobku (napríklad 12M alebo 9M) sú zmeny farby a textúry varovnými znakmi toho, že by mal váš mejkap poputovať do koša. Netreba to podceňovať, keďže takýto výrobok s prekročeným dátumom spotreby môže spôsobiť infekciu (najmä očí), vyrážky, akné a podráždenie.

„Keď na rúžoch uvidíte belavý zvyšok alebo máte problém s ich nanášaním, alebo si všimnete, že sa zloženie iných produktov oddeľuje (keď sa voda/olej oddelí od púdru), je načase produkt vyhodiť,“ vysvetľuje šéfka kliniky.

Pravidlá skladovania sa neobmedzujú len na starostlivosť o pleť a mejkap. Ak vám vaša obľúbená citrusová vôňa nedáva podobný závan sviežosti ako pri jej kúpe, je pravdepodobné, že bola vystavená slnečnému žiareniu. Parfumér Rajiv Sheth prezrádza, že nie je potrebné skladovať vône v originálnych krabiciach, no je dôležité chrániť ich pred slnečným žiarením a teplom.

„Pri správnom skladovaní môže vôňa vydržať až päť rokov. Pre predĺženie trvanlivosti je najlepšie skladovať ich mimo dosahu slnečného žiarenia na chladných a tmavých miestach. Môžete ich dokonca uchovávať v chladničke,“ vysvetľuje.

Podobne ako pri mejkape, aj čistiace a exfoliačné prípravky by ste mali mať na chladných a tmavých miestach. Uchovávať ich v blízkosti umývadla nie je práve najlepší nápad, keďže plesne a baktérie sa v teplej a parnej kúpeľni množia rýchlosťou blesku.

Hoci je dátum spotreby na čistiacom kozmetickom prípravku dlhší, Dr. Bijlani ho odporúča zlikvidovať jeden rok od dátumu, kedy ste ho otvorili. Po vystavení vonkajším faktorom sa totiž kvalita produktu na tvár rýchlo zhorší, najmä ak je uložený vedľa umývadla, kde je vzduch plný vlhkosti.

Nie viac ako šesť mesiacov