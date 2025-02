Otvorené priznanie Martiny Schindlerovej, s ktorým sa mnohí stotožnia: Táto vec sa u nej od SuperStar nezmenila

Napriek tomu, že už ubehli dve dekády, väčšina divákov si veľmi dobre na známu talentovú spevácku súťaž pamätá. Niet divu, keďže išlo o prvú šou tohto druhu u nás, a preto by mnohí vedeli aj dnes vymenovať mená všetkých finalistov. Hoci dvojnásobnej mamičke ušlo víťazstvo len o chlp, nič si z toho nerobí. Dosiahla totiž obrovský úspech, a to, čo si zaumienila.

Od prvej SuperStar ubehlo neuveriteľných 20 rokov. A presne toľko rokov už eviduje široká verejnosť Martinu Schindlerovú, ktorú si mnohí zamilovali pre jej zlato v hrdle. Vždy, keď predvedie svoj spevácky talent, naskočia každému zimomriavky. Ako povedala v Rádiu Melody, speváčka má na obdobie počas šou veľmi príjemné spomienky.

Takmer rovnaká ako predtým

Talentovaná speváčka si tiež uvedomila, koľko času už prešlo od veľkého boomu, ktorý spôsobila spevácka šou a odkedy je známa. „Môžem byť rada, že sa ešte na seba podobám,“ poznamenala s úsmevom Martina, ktorá mala počas súťaže len 16 rokov.

„To je obrovské číslo, 20 rokov. To je už extrém. Keď niekto spomína, čo zažil pred 20 rokmi, zdá sa mi, že ide o staršieho človeka,“ uviedla speváčka, ktorá vďaka tejto skúsenosti prežila významné momenty. Priznala však, že okrem výzoru sa u nej nezmenila ešte jedna vec. Zrejme sa s ňou stotožnia viacerí. „To asi tak máme všetci, že keď sme mladší, myslíme si, že 30-roční či 40-roční sa už chystajú do hrobu a potom, keď máme toľko rokov my, tak mnohí z nás ešte tú dospelosť nepreciťujú. Ja som čakala, aký dospelácky pocit zažijem, keď budem mať 30. Necítim sa však oveľa dospelejšie než predtým,“ vyšla s pravdou von.

Keďže už nejaký čas ubehol, Martina potvrdila moderátorke, že má pocit, ako keby prežila odvtedy viacero životov. A je za to vďačná. „To je dobre, lebo to znamená, že sa posúvame, lebo keby sme zažívali stále dookola to isté, je to stagnovanie,“ povedala speváčka, pre ktorú bola SuperStar skvelým odrazovým mostíkom aj veľkým životným míľnikom. „Je to úžasná skúsenosť, na ktorú si rada spomeniem, lebo keď som sama, nestíham spomínať, keďže žijem dopredu. Ale keď sa ma niekto na to opýta, mám len tie najkrajšie spomienky,“ povzdychla si Martina.

Druhé miesto neľutuje