Markíza aj JOJ v problémoch: Televízie už preveruje štát, za blokovanie tejto funkcie im hrozí mastná pokuta

Nina Malovcová
Televízie totiž začali od operátorov vyžadovať implementáciu obmedzení pretáčania reklám, a tí k tomu postupne pristúpili.

Protimonopolný úrad (PMÚ) začal konania voči televíziám Markíza a Joj. Dôvodom je obmedzovanie možnosti pretáčať reklamy, čo podľa úradu môže predstavovať protisúťažné správanie.

„Toto správanie malo následne vplyv na divákov, ktorým sa znížila flexibilita pri sledovaní televízie v dôsledku obmedzenia možnosti pretáčať reklamy na najsledovanejších TV staniciach na trhu,“ uviedol Protimonopolný úrad (PMÚ). Konanie voči Markíze prebieha od júla, voči Jojke sa začalo v auguste.

Zablokovanie pretáčania reklamných blokov

Obe televízie požiadali operátorov, aby v archíve zablokovali pretáčanie reklamných blokov. Operátori upozorňovali, že takýto krok zníži komfort pre divákov, no podľa platných zmlúv museli požiadavku akceptovať.

Podľa úradu môže ísť o zneužívanie dominantného postavenia na trhu či o uplatňovanie neprimeraných obchodných podmienok. Ak sa podozrenia potvrdia, televíziám hrozí pokuta až do výšky 10 % z ich obratu.

Ako upozornil portál Živé, išlo o historicky prvý prípad, keď televízia na Slovensku pristúpila k takémuto kroku. Markíza argumentuje stratami na príjmoch z reklamy, ktoré súvisia s čoraz častejším preskakovaním spotov. Obmedzenie má pomôcť udržať financovanie pôvodného obsahu.

Dotkne sa tisícok divákov

Zmena zasiahla všetkých, ktorí sledujú obsah cez archív v IPTV, káblovej či internetovej televízii. Pretáčanie zostáva možné len pri vlastnom nahrávaní, alebo v prípade živého vysielania cez anténu či satelit. Obmedzenie sa netýka len hlavnej stanice, ale aj kanálov Doma, Dajto, Markíza Krimi a Markíza Klasik.

Markíza povoľuje pretočenie reklamy najskôr po troch minútach, ak to technicky umožní operátor. Niektorí poskytovatelia ponúknu aj krátke časové okno na úpravu prehrávania. Iní však môžu zablokovať pretáčanie úplne.

